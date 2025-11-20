Студио Actualno:

По делото “Кочани“: Арестуват македонски данъчни инспектори

20 ноември 2025, 15:12 часа 311 прочитания 0 коментара
Около десет служители на Агенцията за публични приходи (АПП) в Северна Македония (еквивалент на българската НАП) са били задържани през изминалия ден и тази сутрин във връзка с разследването по случая с пожара в Кочани, предаде БГНЕС. В момента се извършват обиски на няколко адреса, съобщи държавният прокурор Люпчо Коцевски след информации за арести в Щип, засягащи данъчни инспектори. Всички задържани са служители на АПП. Първоначалните данни сочат престъпления “злоупотреба със служебно положение“ и “подкуп“.

Мерки за неотклонение за задържаните

Снимка БГНЕС

По отношение на разследването на комуникацията между инспектори от АПП и собствениците на дискотека “Пулс“, прокурорът потвърди, че част от тези лица са включени в делото, а част от електронните съобщения вече са предадени в съда. “Това производство е във връзка с кочанския случай“, заяви Коцевски.

Прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение за задържаните, които ще бъдат обявени в рамките на деня.

Вчера, 19 ноември, в Скопие започна съдебният процес за пожара в дискотеката в Кочани – най-тежката трагедия в страната, при която на 16 март загинаха 63 млади хора и деца, а над 200 бяха ранени. На подсъдимата скамейка са изправени 35 души, а отговорност се търси и от три фирми. Обвиненията са за тежки престъпления срещу обществената сигурност.

Спасиана Кирилова
