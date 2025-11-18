САЩ така притиснаха Сърбия с НИС, че Вучич наистина мисли как да се отърве от Путин

Ако Сърбия иска да няма американски санкции срещу петролната ѝ компания НИС, то трябва де факто за по-малко от седмица, считано от датата на този материал, да намери кой да купи 56%-товия дял на "Газпром" в НИС (делът е изчислен предвид всички дружества, свързани с руската компания, които има акции в сръбската). Засега сръбският президент Александър Вучич казва, че иска да избегне национализация на компанията "на всяка цена" и търси начин да умилостиви САЩ за още една отсрочка, твърди беларуската опозиционна медия NEXTA.

Компанията се счита за стратегически актив за сигурност, така че ако Сърбия не успее да постигне сделка с Москва за продажбата на акциите, Белград е готов да обмисли строги мерки, добавя изданието.

"И тук основният сръбски парадокс става невъзможен за пренебрегване. Вучич обича да го играе приятел с Кремъл – той дори пътува до Русия по заобиколен маршрут за 9 май (Денят на победата), за да поздрави Путин. Но когато парите са на карта, емоциите изчезват. Присъединяването към ЕС и собствената икономика на Сърбия имат много по-голямо значение от токсичните прегръдки от Кремъл.

Ето защо Сърбия доставя боеприпаси на Украйна чрез посредници - и сега, на всичкото отгоре, тихо се готви да изтласка Русия от ключов енергиен актив, жизненоважен за страната".

