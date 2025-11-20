Саундтракът към филма "Рожден ден" с премиера във всички музикални платформи

Днес, 20 ноември, саундтракът към филма "Рожден ден" излиза по всички мзуикални платформи. Произведенията са дело на композитора Георги Стрезов, чиито почерк и ненадминат талант неведнъж са печелили сърцата на публиката. Авторът на музиката към най-гледания българския филм за всички времена "Гунди – Легенда за любовта", се завръща с още вълнуващо творчество. Този път произведенията му се запечатват в комедията на Ивайло Пенчев "Рожден ден", който зрителите все още може да гледат в киносалоните в цялата страна. А всички любители на качествените композиции могат да се насладят на саундтрака, който е достъпен във всички стрийминг платформи.

В съзадаването на музиката участват близо 30 музиканти, които влагат частица от себе си, за да може героите на екрана да оживеят. Освен композитор, Георги Стрезов оркестрира и дирижира целия процес. Солисти са Смиляна Лозанова (цигулка и концертмайстор), Иван Йорданов (саксофони), Петър Македонски (тромпет), Димана Демирева (флейта), Николай Казаков (кларинет), Александър Сарандев (фагот), Димитър Тенчев (виолончело), Кирил Георгиев (китари и мандолина). В саундтрака участват и музикантите на Four For Music, чийто оркестър стои зад продукции като "The Witcher", "The Crown", "His Dark Materials", "Catch 22", "Catherine The Great" и много други.

"Създаването на музика за филм за мен е изключително важен процес, който спомага за оформянето на душата на картината. Винаги се старая проектите, по които работя, да имат специфична звукова картина - не просто уникална тема или хармонизация. За "Рожден ден" реших да подходя към създаване на един "тип" музика, свързана с сюжетната линия на обира - леко фънки, която представя персонажите като изключително изпипани крадци и професионалисти в обирите. Разбира се, това няма как да не е по-далеч от истината и този дисонанс между визията и музиката според мен лично подсилва още повече комедийния ефект. Има и чисто пародийни елементи като баба Геновева, която командва като един същински "Кръстник" останалите - подсказано със соло тромпета. Това са само малка част от изразните средства, които ползвахме във филма. Като композитор на последните филми на режисьора Ивайло Пенчев, се радвам че във всеки един наш съвместен проект винаги имам възможности да работя в различни жанрове и да "скачам" от смях в трагедия и обратно. Това е същинското предизвикателство в разказването на истории!", споделя Георги Стрезов.

За "Рожден ден"

Сюжетът на "Рожден ден" проследява историята на Баба Геновева, бившият затворник Васил и трима приятели, които имат гениален и смел план за обир. Първоначално идеята им изглежда като обикновено криминално престъпление, но се оказва една от най-важните битки в живота им. Житейските избори, пред които са изправени, ги въвличат в поредица от комични ситуации. А силата на духа и общата им цел, стопяват различията помежду им и ги променя завинаги.

Изпълнителен продуцент и режисьор на "Рожден ден" е Ивайло Пенчев. Продуценти на филма са Стоян Стоянов, Ивайло Пенчев и Борислав Пенчев. Сценарият е дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев. Операторското майсторство е в ръцете на Георги Челебиев, а монтажът - на Стефан Бояджиев. Художник на продукцията е Мирослав Маринов. Участват Васил Банов, Меглена Караламбова, Свежен Младенов, Стефан Денолюбов, Станимир Гъмов, Милена Аврамова, Елеорона Събева, Николай Гундеров, Боряна Пунчева, Любен Чаталов, Диляна Попова, Китодар Тодоров, Константин Икономов, Филип Аврамов и София Бобчева.

