Студио Actualno:

Манол Генов откри първата пречиствателна станция за четвъртично пречистване в България

20 ноември 2025, 15:28 часа 175 прочитания 0 коментара
Манол Генов откри първата пречиствателна станция за четвъртично пречистване в България

Министър Манол Генов откри първата у нас пречиствателна станция за четвъртично пречистване на отпадъчни води в село Бенковски, община Марица – иновативен пилотен проект. Съоръжението е впечатляващ резултат от взаимодействието между държавата, бизнеса, местната власт и научните среди, демонстрирайки силата на модерните партньорства за реализацията на високотехнологични екологични решения.

„Днес откриваме един пилотен проект, който поставя началото на нов етап в управлението на водите в България. Проект, който позволява пречистването на така нареченото „микро-замърсяване“, едни от най-фините и трудно уловими замърсители в природата. Всички знаем, че във водите попадат хормони, антибиотици, холецини, пестициди, микропластмаси. Това са вещества, които не се виждат, но могат да предизвикат сериозни екологични и здравни проблеми. Именно затова този проект е толкова важен, той е реална преграда пред нов тип замърсяване“, подчерта министър Генов.

Снимка: БСП

Той отбеляза, че в редица европейски държави като Германия и Швейцария четвъртичното пречистване вече е стандарт, а Европейската комисия подготвя нови изисквания в тази посока. Българското законодателство също предстои да бъде актуализирано, за да отговори на съвременните стандарти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Министър Генов подчерта, че това, което до скоро изглеждаше като недостижима стъпка за пречистване на микрозамърсители, днес вече е реалност. Той изрично поздрави екипите, реализирали проекта. „Искам да поздравя екипа на професор Мандалиев, ВиК Пловдив и всички, които участваха в реализацията на проекта. Това е истинско върхово постижение, обединяващо институции, наука и бизнес. Пример за това как трябва да изглеждат модерните иновационни проекти в България. Надявам се този опит да бъде споделян и надграждан в цялата страна.

Проектът представлява успешно публично-частно партньорство между общините Марица и Пловдив, науката и бизнеса – Тракия икономическа зона, Аграрния университет – Пловдив и ВиК–Пловдив. Технологията е разработена от Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомаса към Аграрния университет под ръководството на проф. д-р Петър Мандалиев.

Министърът съобщи, че се работи за създаване на специализирана лаборатория. „Изпълнителната агенция по околна среда подготвя лаборатория, която ще бъде първата в България, акредитирана за анализ на микрозамърсители. С подкрепата на колегите от Плевен изграждаме екип, който ще може да извършва тези изследвания. Това ще бъде огромен напредък за страната ни“, убеден е той.

Снимка: БСП

На церемонията присъстваха областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева, кметът на община „Марица“ Димитър Иванов, управителят на ВиК–Пловдив Юлиан Ковачев, проф. д-р Петър Мандалиев и инж. Пламен Панчев – съосновател на Тракия икономическа зона.

Какво представлява четвъртичното пречистване?

Съвременните отпадъчни води съдържат не само органични замърсители, но и т.нар. микрозамърсители – следи от лекарства, хормони, козметика, пестициди и микропластмаса. Те преминават през стандартните етапи на пречистване и се връщат обратно в природата.

Четвъртичното пречистване е високотехнологичен процес, който премахва именно тези трудноразградими субстанции и повишава качеството на изходящите води, обяснява проф. д-р Петър Мандалиев. Подобни решения вече са широко използвани в Швейцария и Германия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
МОСВ Манол Генов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес