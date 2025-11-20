"Някои имат 75 поправки в Конституцията, ние имаме 75 погазвания на Конституцията. Киселова да подаде оставка": Анализ

"Някои държави имат 75 поправки в Конституцията, ние имаме 75 погазвания на Конституцията." Това заяви пред БНР проф. Александър Маринов, социолог, бивш председател на стратегическия съвет към президента, съучредител на партия "България може", след като Конституционният съд се произнесе по искането на президента за референдум за еврото и разглеждането на предложението му от парламента.

"Стана ясно, че е погазена Конституцията. Всички други приказки за върховенството на правото увисват във въздуха. Конституцията и законите не могат да се газят така брутално", подчерта той. Проф. Маринов не изключва част от конституционните съдии да са се ръководели от практически съображения и са излезли с решението си в момент, "когато няма да има политически последици".

"Народните представители трябва да проявят малко мъжество. Те са много страхливи", отбеляза той. По думите му, въпрос на политически морал е и е редно доц. Наталия Киселова да си подаде оставката.

Снимка: БГНЕС

Ходовете на Радев

Грешка е, че не са ни питали и за ЕС, и за НАТО, смята Александър Маринов. "Ставаме недемокрация. Общество, държава, в която системно се игнорира възможността върховният суверен да се произнесе."

"Спечели президентът. Оказа се, че е бил прав. Загубиха тези, които страхливо отклониха възможността дори те да се произнесат", коментира проф. Маринов. Според него, за да има алтернатива, не са достатъчни само верни критични констатации, важно е какво ще предложи Румен Радев.

"Това е институция, която в един момент се оказа единственият контрапункт на този начин на упражняване на властта." За да има политическа алтернатива, не е достатъчна една личност, трябва голям екип от хора с добро име, компетентност и енергия. Много способни хора в момента странят от политиката, а като се очертае нещо ново, плъзва особена порода, която се прилепя към всичко, изглеждащо обещаващо, гласи анализът на социолога.

"Няма съмнение, че Радев в момента е единствената реална алтернатива на всичко, което виждаме в политиката и властта. Но ясно е, че няма много време. Има неща в политиката, които не могат да бъдат свършени за 24 часа, един месец и дори за половин година. Няма спор, че освен него, няма нищо друго, което да е видимо и да има много сериозна обществена подкрепа. Както и ще да го окалват, да го нападат."