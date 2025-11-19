Стефани Русева, Филип Морис България: Да работя в иновативна компания с мисия е вдъхновяващо

Във време на трансформация търговската функция е повече от продажби – тя е мостът между стратегията и реалността. Именно тук се срещат енергията на екипа, лидерството на мениджърите и амбицията за устойчив растеж. Във Филип Морис България търговията е мястото, където промяната започва от хората и където всеки ден е шанс да надградиш себе си и да бъдеш част от глобална мисия.

Стефани Русева е част от търговския екип и едно от лицата на кампанията „Поеми по нов път“ – инициатива, която показва реалните хора зад успеха на компанията и търси нови таланти, готови да работят със смисъл, визия и мисия за бъдеще без дим.

Какво ви мотивира да работите в търговията и защо точно във Филип Морис България?

За мен изборът беше свързан с две неща – хората и визията. Винаги съм смятала, че успехът на една компания зависи от културата ѝ, а във Филип Морис тя е основана на уважение и развитие. В същото време ме впечатли ясната стратегия за трансформация към бъдеще без дим – да бъдеш част от индустрия, която променя себе си, е изключително вдъхновяващо.

Какво е най-ценният урок, който търговската функция ви е дала като професионалист?

За мен урокът е, че промяната е постоянна. В търговията нямаш „стандартен ден“ – пазарът се движи, клиентите се променят, а ние трябва да реагираме бързо и адекватно. Това ме научи да бъда адаптивна, гъвкава и винаги отворена към новото.

Как изглежда един силен екип според вас?

Силен екип е този, в който хората могат да бъдат себе си. Когато има подкрепа и споделена отговорност, тогава се раждат и най-добрите идеи. В екипа ми атмосферата е много добра – подкрепяме се взаимно и имам възможност да уча нови неща и да се развивам професионално.

Какво означава за вас да работите за компания, сертифицирана като Top Employer?

Това е признание, което се усеща отвътре. Не е просто лого – това са реални действия, които виждам всеки ден: инвестиции в обучения, прозрачна комуникация, грижа за благосъстоянието ни.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.