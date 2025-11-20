До 200 лева отстъпки за избрани Huawei смарт аксесоари в Yettel през целия ноември

Само този месец в Yettel е налична специална кампания с отстъпки до 200 лева за селекция смарт аксесоари на Huawei. До края на ноември клиентите могат да открият различни модели смарт часовници и безжични слушалки на преференциални цени както в брой, така и на лизинг. Предложенията включват устройства за активен начин на живот и приключения на открито, както и модели с фокус върху здравните функционалности, дизайна и ежедневното удобство.

В рамките на промоцията са включени флагманът HUAWEI Watch Ultimate Green, спортно ориентираният HUAWEI Watch 5 LTE 46mm Purple, компактният HUAWEI Watch GT 5 41mm Blue Silicone и безжичните слушалки HUAWEI FreeArc, достъпни в три цвята. Всички смарт часовници са съвместими с Android и iOS.

HUAWEI Watch Ultimate Green е сред най-усъвършенстваните часовници на бранда, с корпус от аморфен метал на базата на цирконий. Моделът разполага с 1,5-инчов LTPO AMOLED дисплей с отлична видимост при всякаква осветеност и двуцветен керамичен безел. Поддържа експедиционен режим с навигация в реално време, офлайн контурни карти, точна двулентова петсистемна GNSS локация и специализиран компас. Часовникът е сертифициран за гмуркане до 100 метра и поддържа различни режими - от развлекателно гмуркане до по-напреднали технически профили. Watch Ultimate Green предлага до 14 дни живот на батерията, бързо безжично зареждане и възможност за Bluetooth разговори директно от китката. Промоционалната цена в брой е 1049,99 лева / 536,85 евро или 48,99 лева / 25,05 евро на месец на лизинг.

HUAWEI Watch 5 LTE 46mm Purple се откроява с корпус от аерокосмически клас титан, допълнен от 904L неръждаема стомана и сапфирено стъкло за допълнителна защита. Моделът разполага с LTPO 2.0 AMOLED дисплей с пикова яркост от 3000 нита, което осигурява яснота и висока четимост при всякакви условия. Часовникът въвежда HUAWEI X-TAP - миниатюризиран модул, който обединява ЕКГ измерване, SpO2 стойности и интелигентна тактилна обратна връзка. Функцията One-tap Health Glance предоставя здравен анализ за минута, а жестовото управление Smart Gestures позволява отговаряне на обаждания, контрол на музика и спиране на аларми без докосване на дисплея. Моделът поддържа eSIM, Wi-Fi 6 и над 100 спортни режима с подобрено позициониране за по-точно проследяване. Животът на батерията достига над четири дни при стандартна употреба, като моделът поддържа бързо безжично зареждане чрез включеното в комплекта SuperCharger устройство. До края на ноември часовникът може да се закупи от магазинната мрежа на Yettel или онлайн за 849,99 лева / 434,59 евро в брой или 30,99 лева / 15,84 евро на лизинг.

HUAWEI Watch GT 5 41mm Blue Silicone е компактен смарт часовник с керамичен корпус, тегло от едва 35 грама и изчистен геометричен дизайн. Моделът предлага до седем дни работа с един заряд на батерията и разполага със сензори за пулс, светлина, температура, барометър, акселерометър и ЕКГ. Технологията Huawei TruSense осигурява прецизно проследяване на здравните показатели, а множеството спортни режими го правят подходящ избор както за ежедневни тренировки, така и за мониторинг на общата активност. До края на месеца часовникът се предлага в Yettel на цена от 349,99 лева / 178,95 евро или на лизинг за 16,99 лева / 8,69 евро на месец.

HUAWEI FreeArc са open-ear слушалки с кукички за уши за допълнителна стабилност по време на движение. Моделът предлага IP57 водоустойчивост, високочувствителни говорители и динамични баси, подобрени от алгоритъм за адаптивен еквалайзер. AI технологията за шумопотискане осигурява яснота при разговори, докато режимът на прозрачност позволява безопасно слушане в градска среда. Слушалките предоставят до 28 часа общ живот на батерията и 3 часа слушане само след 10 минути зареждане. Поддържат свързване с две устройства едновременно и са съвместими с iOS, Android и Windows. Моделът се предлага в три цвята - сив, зелен и черeн. Промоционалната цена в Yettel този месец е 139,99 лева / 71,58 евро или 6,99 лева / 3,57 евро на лизинг.

