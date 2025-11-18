Атина погна гръцките фирми у нас

Проверки на дейността на 18 000 гръцки фирми в България започнаха данъчните власти в южната ни съседка.

Толкова са регистрираните у нас гръцки компании, които се възползват от преференциите на българския данъчен режим. Това е причината за проверката.

Фиктивни компании, спестяващи данъци

Властите в Атина имат информация, че много гръцки компании се използват единствено за прехвърляне на средства при намалена данъчна тежест, а всъщност са фиктивни, нямат дейност, служители и офиси.

За да се възползват от добрите данъчни условия, в началото на финансовата криза много гръцки компании прехвърлиха дейността си в България, коментират финансовите експерти.

В сътрудничество с българските власти се извършват кръстосани проверки за физически лица и фирми, предаде БНР.

Гърция ще облага нарушителите

Нарастващата тендинция много от гръцките фирми в България да са във връзка с гръцки компании, но да плащат по-ниски данъци у нас, притеснява централната власт в Атина.

Тези фирми на практика имат само българска банкова сметка и са създадени единствено с цел данъчно облагодетелстване, без да имат икономическа дейност.

Ако такива фиктивни фирми бъдат установени, те ще се облагат с данъци в Гърция.

На прицела на проверките са също гръцките фирми в Румъния и Кипър.