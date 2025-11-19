"Лукойл" обяви, че може да търси "съдебна защита на интересите си в България"

Руската компания "Лукойл" съобщи, че предприема всички необходими стъпки за продажбата на рафинерията в Бургас, мрежата си от бензиностанции и останалите активи в България. Компанията заявява, че очаква новоназначеният особен управител Румен Спецов да не възпрепятства този процес. "Лукойл" подчертава, че си запазва правото да потърси съдебна защита, ако смята, че правата и интересите ѝ са нарушени.

Компанията разполага със срок до 13 декември за продажба на чуждестранните си активи – датата, до която получи отсрочка от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Интерес към българските активи вече са заявили няколко енергийни компании, сред които и американският гигант "Шеврон". По данни на Bloomberg "Лукойл" предпочита продажбата да бъде извършена като цял пакет, а не "на парче". Още: Бензиностанции на "Лукойл“ ще бъдат затворени заради американските санкции

Промените за особения управител

Това е първият официален коментар на руската компания след приетите по ускорена процедура законодателни промени, които позволяват на особения управител да продава активите на "Лукойл" в България. Приходите от продажбата трябва да се преведат по сметка на Министерството на финансите в Българската банка за развитие.

Бившият директор на НАП Румен Спецов официално пое контрола върху българските активи на "Лукойл" на 17 ноември, след вписването му в Търговския регистър. Ден по-късно той освободи Евгени Маняхин като председател на управителния съвет и представител на "Лукойл Нефтохим Бургас". Маняхин остава член на управителния съвет и, според информация на "Дневник", ще продължи да изпълнява оперативни функции в рафинерията. Още: Първи рокади на Спецов: Освободен е председателят на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас"

В позицията си "Лукойл" заявява, че очаква особеният управител да осигури спазване на закона, непрекъснатост на дейността и нормалното снабдяване на българския пазар с горива. Компанията допълва, че очаква от него да гарантира плащането на данъци – въпреки че срещу "Лукойл" текат проверки за трансферно ценообразуване и избягване на данъчни задължения.

Руската компания настоява още да бъдат спазени високи стандарти за работа със служителите в рафинерията.