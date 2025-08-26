Дали не е изнудена от Тръмп: Южна Корея си купува самолети Boeing

Основният превозвач на Южна Корея - Korean Air прави поръчка за 50 милиарда долара за 103 самолета Boeing (BA.N), самолети и GE Aerospace (GE.N), двигатели и обслужване, съвпадащи с посещението на южнокорейския президент И Дже Мюнг във Вашингтон, предава Reuters. Поръчката, най-голямата в историята на корейския авиопревозвач, включва комбинация от самолети Boeing 787, 777 и 737 на стойност около 36,5 милиарда долара.

Korean Air също обяви в понеделник отделна сделка с GE за закупуване и поддръжка на двигатели на стойност 13,7 милиарда долара.

Самолетите и търговски споразумения на Тръмп

Много държави, преговарящи за търговски споразумения с администрацията на Тръмп обявиха или планират да обявят значителни поръчки на самолети от Boeing. Boeing спечели поредица от големи поръчки през последните месеци.

Целите на Южна Корея

Главният изпълнителен директор на Korean Air, Чо Уон-те, който наскоро посети една от американските фабрики на Boeing, заяви пред Reuters в понеделник, че рекордната поръчка ще помогне на най-голямата корейска авиокомпания да се разшири до повече дестинации в САЩ, Латинска Америка и Южна Америка.

Чо каза, че около половината от новата поръчка от 103 самолета ще бъдат самолети 737 MAX 10, а останалата част ще бъде комбинация от самолети 777-9 и 787. Около 80% от новите самолети Boeing ще заменят съществуващите самолети във флота.