Голяма компания съкращава хиляди работни места заради изкуствения интелект

26 ноември 2025, 13:28 часа 298 прочитания 0 коментара
Американският производител на персонални компютри и принтери и на доставчик на технологични услуги HP обяви, че ще съкрати между 4000 и 6000 служители от глобалната си работна сила до края на финансовата 2028 г., предаде Ройтерс. Действията са част от плана за оптимизиране на дейностите на компанията, както и внедряване на изкуствен интелект (ИИ) за ускоряване на разработването на продукти, подобряване на удовлетвореността на клиентите и повишаване на производителността.

Кои са най-засегнати?

Най-засегнати ще бъдат екипите, работещи върху разработването на продукти, вътрешни операции и обслужване на клиенти, обяви главният изпълнителен директор на компанията Енрике Лорес.

"Очакваме тези действия да генерират около 1 милиард долара спестявания годишно през следващите три години“, добави Лорес.

Компанията вече съкрати между 1000 и 2000 служители през февруари, като част от предварително обявен план за преструктуриране.

Търсенето на персонални компютри с изкуствен интелект продължи да нараства, достигайки над 30 на сто от доставките на компанията през четвъртото тримесечие, приключило на 31 октомври.

Глобалният ръст на цените на чиповете за памет заради нарастващото търсене от центровете за данни, може да повиши разходите и да окаже натиск върху печалбите на производители на потребителска електроника като HP, Dell и Acer, предупредиха анализатори от банка Morgan Stanley.

Според данни на LSEG HP очаква коригирана печалба на акция за финансовата 2026 г. между 2,90 и 3,20 долара, което е под средната оценка на анализаторите от 3,33 долара.

Пламен Иванов
