ИКЕА България обяви петото издание на Националния конкурс за детска рисунка „Смелите изследователи на дивата савана“

27 ноември 2025, 15:15 часа 498 прочитания 0 коментара
ИКЕА България обявява началото на петото издание на Националния конкурс за детска рисунка, част от кампанията на шведския бранд ,,Ела да играем“. Тази година инициативата е под наслов „Смелите изследователи на дивата савана“ и се организира в подкрепа на детското въображение, творческото изразяване и свободната игра.

Темата „Смелите изследователи на дивата савана“ е вдъхновена от новата детска колекция SANDLÖPARE на ИКЕА, създадена в партньорство със шведския център за опазване на дивата природа Nordens Ark*. SANDLÖPARE носи приключенския дух на тайнствената савана и насърчава семействата да прекарват повече време заедно, откривайки света чрез игра и увлекателни истории за дивите животни.

В унисон с тази идея конкурсът за детска рисунка, приканва всички деца до 12-годишна възраст да представят своя авторска творба, посветена на смел изследовател на саваната. Рисунките, придружени от кратко описание, трябва да бъдат публикувани на https://letsplay.bg/   в периода 25 ноември – 8 декември 2025 г. Между 8 и 14 декември, ще се проведе онлайн гласуване, последвано от журиране от 15 до 18 декември. Финалистите ще бъдат обявени на 22 декември 2025 г., а тържествената церемония по награждаването ще се състои през януари 2026 г. в София. Тогава и една от рисунките ще оживе под формата на истинска плюшена играчка, създадена от дизайнера Здравка Върбанова.

Част от журито на конкурса и тази година ще бъдат: Богдана Трифонова – радио и телевизионен водещ, Александра Димитрова – художник-дизайнер и педагог в детски научен център „Музейко“, Кристина де Бройн – представител на УНИЦЕФ** за България, Здравка Върбанова – дизайнер и творец, и Яна Якимова, управител на магазин ИКЕА София. В ролята си на екперти в областта на изкуството, дизайна и работата с деца те ще оценяват творбите според тяхното въображение, креативност и оригиналност.

Данните от последния IKEA Play Report 2024 показват, че играта остава едно от най-ценните преживявания за семействата: родителите мечтаят да имат повече време за нея, а децата казват, че тя ги прави по-щастливи. В свят, който често изглежда непредсказуем, домът се превръща в мястото, където всички търсим спокойствие, близост и пространство за въображение. Колекцията SANDLÖPARE е създадена именно с тази мисия – да подава ръка на семействата и да превръща всеки момент у дома в приключение, изпълнено с игриви идеи, смели герои и истории, които събуждат откривателския дух.

Затова и от 26 ноември до 21 декември децата и техните родители ще могат да се включат в забавна изследователска игра в избрани обекти на ИКЕА в България, включително: ИКЕА София, ИКЕА Delta Planet Mall, Центровете за поръчки в Пловдив и Бургас, ИКЕА Мол Велико Търново и ИКЕА Mall of Sofia. Малките откриватели ще получат специална брошура с насоки, чрез които ще трябва да открият героите от саваната и техните приятели, разположени из различни кътчета в обектите. След приключението децата ще бъдат посрещнати със сладка изненада.

„Силата на играта да събира хората и да отваря врати към нови светове е водеща при създаването на колекцията SANDLÖPARE. Децата са нашите най-любопитни и неуморни откриватели, а техните идеи често са отправна точка за продуктите, които създаваме за тях. Затова и темата за дивата савана тази година е толкова специална – тя носи дух на приключение, но и поставя началото на важен разговор за опазването на тази така тайнствена и далечна част от природата. С конкурса каним малките изследователи да ни покажат как изглежда саваната през техните очи и какво ги вдъхновява да разберат повече за нея,“ споделя Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА Хаус Маркет България.

Повече информация за Националния конкурс за детска рисунка можете да откриете тук.

*Основана през 1989 г., Nordens Ark е независима неправителствена фондация, посветена на опазването на природата и застрашените видове чрез развъждане, отглеждане, научни изследвания и образователни инициативи.

 **УНИЦЕФ не се обвързва и не препоръчва конкретни марки продукти или услуги. 

