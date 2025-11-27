ИКЕА България обяви петото издание на Националния конкурс за детска рисунка „Смелите изследователи на дивата савана“

ИКЕА България обявява началото на петото издание на Националния конкурс за детска рисунка, част от кампанията на шведския бранд ,,Ела да играем“. Тази година инициативата е под наслов „Смелите изследователи на дивата савана“ и се организира в подкрепа на детското въображение, творческото изразяване и свободната игра.

Темата „Смелите изследователи на дивата савана“ е вдъхновена от новата детска колекция SANDLÖPARE на ИКЕА, създадена в партньорство със шведския център за опазване на дивата природа Nordens Ark*. SANDLÖPARE носи приключенския дух на тайнствената савана и насърчава семействата да прекарват повече време заедно, откривайки света чрез игра и увлекателни истории за дивите животни.

В унисон с тази идея конкурсът за детска рисунка, приканва всички деца до 12-годишна възраст да представят своя авторска творба, посветена на смел изследовател на саваната. Рисунките, придружени от кратко описание, трябва да бъдат публикувани на https://letsplay.bg/ в периода 25 ноември – 8 декември 2025 г. Между 8 и 14 декември, ще се проведе онлайн гласуване, последвано от журиране от 15 до 18 декември. Финалистите ще бъдат обявени на 22 декември 2025 г., а тържествената церемония по награждаването ще се състои през януари 2026 г. в София. Тогава и една от рисунките ще оживе под формата на истинска плюшена играчка, създадена от дизайнера Здравка Върбанова.

Част от журито на конкурса и тази година ще бъдат: Богдана Трифонова – радио и телевизионен водещ, Александра Димитрова – художник-дизайнер и педагог в детски научен център „Музейко“, Кристина де Бройн – представител на УНИЦЕФ** за България, Здравка Върбанова – дизайнер и творец, и Яна Якимова, управител на магазин ИКЕА София. В ролята си на екперти в областта на изкуството, дизайна и работата с деца те ще оценяват творбите според тяхното въображение, креативност и оригиналност.

Данните от последния IKEA Play Report 2024 показват, че играта остава едно от най-ценните преживявания за семействата: родителите мечтаят да имат повече време за нея, а децата казват, че тя ги прави по-щастливи. В свят, който често изглежда непредсказуем, домът се превръща в мястото, където всички търсим спокойствие, близост и пространство за въображение. Колекцията SANDLÖPARE е създадена именно с тази мисия – да подава ръка на семействата и да превръща всеки момент у дома в приключение, изпълнено с игриви идеи, смели герои и истории, които събуждат откривателския дух.

Затова и от 26 ноември до 21 декември децата и техните родители ще могат да се включат в забавна изследователска игра в избрани обекти на ИКЕА в България, включително: ИКЕА София, ИКЕА Delta Planet Mall, Центровете за поръчки в Пловдив и Бургас, ИКЕА Мол Велико Търново и ИКЕА Mall of Sofia. Малките откриватели ще получат специална брошура с насоки, чрез които ще трябва да открият героите от саваната и техните приятели, разположени из различни кътчета в обектите. След приключението децата ще бъдат посрещнати със сладка изненада.

„Силата на играта да събира хората и да отваря врати към нови светове е водеща при създаването на колекцията SANDLÖPARE. Децата са нашите най-любопитни и неуморни откриватели, а техните идеи често са отправна точка за продуктите, които създаваме за тях. Затова и темата за дивата савана тази година е толкова специална – тя носи дух на приключение, но и поставя началото на важен разговор за опазването на тази така тайнствена и далечна част от природата. С конкурса каним малките изследователи да ни покажат как изглежда саваната през техните очи и какво ги вдъхновява да разберат повече за нея,“ споделя Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА Хаус Маркет България.

Повече информация за Националния конкурс за детска рисунка можете да откриете тук.

*Основана през 1989 г., Nordens Ark е независима неправителствена фондация, посветена на опазването на природата и застрашените видове чрез развъждане, отглеждане, научни изследвания и образователни инициативи.

**УНИЦЕФ не се обвързва и не препоръчва конкретни марки продукти или услуги.