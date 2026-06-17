Една година Wolt в България: 7 града, над половин век спестено време и нов ритъм на удобството

Вече година Wolt България, водещата платформа за локална търговия, носи радост, удобство и възможности за доходи в кварталите на 7 града в страната. От първите доставки в София до разширяването си в Пловдив, Варна, Плевен, Благоевград, Бургас и Стара Загора, Wolt бързо се превърна в доверен начин за откриване и свързване с ресторанти и различни търговски обекти само с няколко клика.

От навлизането си на българския пазар платформата е помогнала на потребителите да си спестят над 3,5 милиона километра пътуване – равни на 4,5 пъти отиване и връщане от Луната. Спестеното време е над 500 000 часа, или повече от 57 години – над половин век ценни моменти, които хората могат да прекарат със семейството и приятелите си или просто да използват за нещо по-добро от обикаляне по задачи.

„Бързото развитие на Wolt в България потвърждава потенциала на нашия пазар“, коментира Ивайло Нецов, Country Lead на Wolt България. „Започнахме с амбицията да изградим нещо смислено – не просто поредната възможност за доставка, а платформа, която създава стойност както за потребителите, така и за търговците и куриерските партньори. За една година достигнахме до седем града и виждаме реална промяна: хората оценяват удобния достъп до своя квартал, а местните бизнеси използват Wolt, за да достигат до нови клиенти и да растат отвъд физическите си локации. Това е само началото – фокусът ни е да продължим да работим за това хората да ни се доверяват и да разширяваме избора, град по град, партньор по партньор.“

Какво поръчваха най-много българите: познатите фаворити водят класацията

Поръчките от ресторанти остават в основата на дейността на Wolt в България. Бургерите водят националната класация при хранителните категории, следвани от бързо хранене, пица, салати, сандвичи, пържени картофи, дюнери, пилешко, кебап и паста.

Най-поръчван в страната е чийзбургерът, с близо 35 000 доставени броя. Айрянът също заема специално място в местната кулинарна карта с повече от 45 000 доставени бройки.

От доставка на храна до „мол в джоба“

Първата година на Wolt в България показва, че доставките вече не са само от ресторанти: ритейлът и хранителните стоки заемат все по-голям дял от поръчките, като потребителите използват платформата за ежедневни продукти, бързи покупки и възникнали в последния момент нужди.

Чрез партньорства като тези с McDonald’s, KFC, „Фантастико“ и любими местни заведения Wolt помага на бизнеса да достига до клиенти извън физическите си локации. Това се потвърждава и от новото проучване на Ipsos, според което 82% от потребителите в България посочват, че са открили нови местни търговци чрез платформи за доставка.*

Надеждност, която превръща удобството в навик

Поддържането на високо ниво е това, което превръща едно приложение за доставки в част от ежедневието. През първата си година Wolt постига над 94% дял на висококачествени доставки, със средно време за доставка около 36 минути. Тази надеждност се превръща в лоялност: приблизително 75% от месечно активните потребители на Wolt са завръщащи се клиенти. За тях абонаментните предимства на Wolt+ дават на удобството още по-голяма добавена стойност, която прави платформата още по-полезна.

Wolt празнува една година в България

За да благодари на растящата си общност от потребители, търговци и куриерски партньори, Wolt ще отбележи първата си годишнина в България със специални оферти и отстъпки в приложението.

Докато сините чанти се превръщат в позната гледка по улиците, Wolt променя ежедневния ритъм на живот – като не само като доставя това, което хората поръчват, но и като прави градовете им по-лесни за откриване и споделяне.

* Проучването е проведено от Ipsos по поръчка на Wolt в партньорство с Deliveroo в периода януари–март 2026 г. В България то обхваща представителна извадка от 1000 души на възраст между 18 и 75 г. Резултатите са част от европейско проучване, проведено в 25 държави, с обща извадка от над 22 500 респонденти.