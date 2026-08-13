"Takeaway напуска България заради еврото!": Костадин Костадинов с изблик, след като фирмата си тръгна и от държави извън еврозоната

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обвърза напускането на Takeaway от България с влизането на страната ни в еврозоната. Компанията обяви на 12 август, че възнамерява да преустанови дейността си у нас от 15 септември тази година. Целта на това решение е фирмата със седалище в Амстердам да насочи инвестициите към пазари, на които "може да ускори растежа и да изгради силни и устойчиво печеливши позиции".

Takeaway обаче не напуска само България, а и държави, които не са в еврозоната - например Дания и Австралия. Това се случи на 30 април, като и там посочената причина беше необходимостта да се концентрират ресурсите върху силни и устойчиво печеливши позиции. Все пак компанията си тръгна и от френския пазар.

“Вчера стана ясно, че международната компания "Тейкауей" напуска България и така се присъедини към все по-увеличаващия се списък на други световни компании, напускащи нашата страна. Катар Еъруейс беше предпоследната в този списък и очевидно списъкът ще продължи да се увеличава. Помните ли, че ви обяснявахме как вкарването на еврото в България ще доведе до поредица от негативни последици за българската икономика и една от тях ще бъде напускането на много големи компании, закриване на работни места и спад на приходите от данъци? Това не само се случи, но и ще продължава да се случва", твърди Костадинов, приписвайки вината на еврозоната.

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Всъщност простата логика, а и мненията на експерти по пазари и инвестиции, сочи, че членството на България в еврозоната е по-привлекателно за чуждестранните инвеститори, защото напълно премахва валутния риск и разходите за превалутиране. Освен това повишава доверието в макроикономическата стабилност, защото вече има интеграция с Европейската централна банка. Улеснена е и трансграничната търговия.

Снимка: БГНЕС

Костадинов: Мнозинството или не гласува, или гласува за тези, които "убиват държавата"

"Всичко, което казвахме и за което предупреждавахме, се случи. Винаги сме предлагали и решения. Мнозинството от избирателите винаги или не гласува, или гласува за тези, които убиват държавата”, написа Костадинов в социалната мрежа и добави следващата си прогноза, която е, че България навлиза в пълен колапс.

Той прикани българския народ "да избира разумно на следващите избори", защото "единствената пречка пред навлизането на страната ни в колапс", по думите му, е “Възраждане”.

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