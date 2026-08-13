Деси Стоянова се връща към ролята си на репортер, за да подкрепи инициативата „Капка живот за гората“

Тя застава пред камерата, за да разкаже една история, която не приключва с новината за нея – инициативата за възстановяване на една от най-тежко засегнатите от горските пожари миналото лято територии у нас

Преподавателят по медийни и презентационни умения Деси Стоянова се присъединява към кампанията „Капка живот за гората“ – съвместната инициатива на Кока-Кола ХБК България и Фантастико, посветена на възстановяването на една от най-тежко засегнатите от пожарите миналото лято горски територии в България. В специално видео, създадено като част от кампанията, Деси се връща към една от най-разпознаваемите си роли – тази на репортер. Този път обаче фокусът не е върху самата новина, а върху последиците от нея и как те могат да бъдат променени.

„В годините, в които бях репортер в новините, съм разказала много истории – част от тях за бедствия, които променят съдбите на много хора. В новините всяко бедствие е „поредната трагедия“, която бързо забравяме, защото идва следващата. Но историите само започват с новината“, казва Деси Стоянова.

Кампанията обръща внимание на тема, която всяко лято присъства в новинарските емисии, но рядко остава във фокуса на общественото внимание след своя край. Само през миналата година огънят е засегнал над 155 000 декара български гори, показват данните на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).

„Ако си ги представите като горска ивица, широка 50 метра, тази гора ще се простира на 3100 километра. За да измине човек това разстояние пеша, му трябват поне два месеца и половина и то, ако ходи минимум по 8 часа на ден“, допълва още Деси Стоянова във видеото.

Именно историята на горските пожари у нас и последствията от тях стои в центъра на „Капка живот за гората“. В периода от 16 юли до 16 октомври 2026 г. за всяка закупена опаковка вода Банкя или Роса в супермаркет „Фантастико“ Кока-Кола ХБК България и Фантастико даряват 10 евроцента за възстановяването на 25 декара опожарена гора над село Илинденци в община Струмяни.

Видеото, реализирано от dvrs, които стоят зад творческата концепция и продукцията на проекта, е заснето именно в този район в Западен Пирин. По данни на ЮЗДП пожарът в района на Илинденци през 2025 г. засяга близо 40 000 декара горска територия. Над 17 500 декара от тях са с върхово опожаряване – най-разрушителният вид пожар, при който огънят достига короните на дърветата и ги унищожава напълно.

Благодарение на инициативата ще бъдат засадени близо 12 000 дървета от местни видове – черен бор, благун, зимен дъб, космат дъб и горскоплодни видове, които са естествено приспособени към специфичните климатични условия в района[1]. Проектът включва и последващи грижи за новата гора, необходими за нейното успешно възстановяване.

Според експертите от ЮЗДП, близо 90% от горските пожари започват извън горските територии и впоследствие се разпространяват към тях, като в повечето случаи причината е човешка небрежност. Затова „Капка живот за гората“ има и друга важна цел – да насочи вниманието към необходимостта от превенция и отговорно отношение към природата. Защото ако човекът може да бъде причината за проблема, той може да бъде и част от решението.

Партньорството между Кока-Кола ХБК България и Фантастико се реализира с подкрепата на Югозападното държавно предприятие и Националната асоциация на доброволците в Република България, които участват в планирането, изпълнението и последващите грижи по възстановяването на засегнатите горски територии.

[1] Данните са предоставени от Югозападното държавно предприятие.