Новата версия на ОББ Мобайл с фокус върху застраховането и инвестициите

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, представи новата версия на мобилното приложение ОББ Мобайл, което към юли 2026 г. се използва от над 1 000 000 клиенти в страната. С нея банката надгражда дигиталното клиентско преживяване с нови възможности за видимост и управление на застрахователни продукти от ДЗИ, както и с разширен достъп до инвестиционни решения в менюто „Моите инвестиции“.

Дигиталните застраховки от ДЗИ вече са на едно място в ОББ Мобайл.

Основната новост във версията (6.6) е възможността клиентите да виждат детайли за активните си дигитални застраховки, сключени през ОББ Мобайл – „Помощ при пътуване в чужбина“, „Гражданска отговорност“ и имуществена застраховка „Комфорт за дома“ от ДЗИ.

През застрахователния си профил в подменюто „Дигитални застраховки“ те могат да заявят онлайн претенция или щета в ДЗИ, както и да проверят статуса на вече заявена такава. Клиентите със здравни застраховки получават и бърз достъп до информация за своите здравни лимити и покрития, а чрез интеграцията с платформите Healee и Superdoc могат лесно да запазят медицински преглед или онлайн консултация директно от приложението.

Новото подменю е поредна стъпка в интеграцията на продуктите и услугите на компаниите, част от KBC Group в България, и на практика показва силата на уникалния банково-застрахователен модел на групата и в дигитална среда.

„Моите инвестиции“ обединява инвестиционните решения на ОББ в ОББ Мобайл.

Менюто „Моите инвестиции“ дава достъп до различни решения за дългосрочно инвестиране според личните цели, предпочитания и отношение към риска на клиента. В него са включени ИнРесто, Систематичен инвестиционен план (СИП), новата възможност за еднократна инвестиция във взаимен фонд, както и застрахователно-инвестиционни програми.

ИнРесто позволява инвестиране на заделено „дигитално ресто“ от покупки с карта, а СИП дава възможност за регулярни месечни инвестиции във взаимни фондове. Новата функционалност за еднократна инвестиция допълва тези решения, като позволява на клиента самостоятелно да избере фонд от предварително подбран списък с пет взаимни фонда, да въведе сума, съобразена с минималната за избрания фонд, да подпише необходимите документи дигитално и да проследява инвестицията си в ОББ Мобайл.

Сред фондовете, налични в дигиталния процес за еднократна инвестиция, са пет стратегии с различен инвестиционен фокус:

KBC Eco Fund Water Responsible Investing – фонд с фокус върху компании, свързани с водния сектор.

– фонд с фокус върху компании, свързани с водния сектор. ОББ Платинум България – глобален балансиран фонд с целево разпределение 70% облигации и 30% акции, включително 15% в български акции и 50% в селекция облигации от Централна и Източна Европа.

– глобален балансиран фонд с целево разпределение 70% облигации и 30% акции, включително 15% в български акции и 50% в селекция облигации от Централна и Източна Европа. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран и ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ – захранващи инвестиционни схеми с адаптивен стил на управление и гъвкаво разпределение между акции, облигации и парични средства.

– захранващи инвестиционни схеми с адаптивен стил на управление и гъвкаво разпределение между акции, облигации и парични средства. Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing – глобално диверсифициран фонд, който използва модели за пазарни и икономически данни и технологии с изкуствен интелект (AI) в подкрепа на инвестиционния процес.

Заявяването на еднократна инвестиция през ОББ Мобайл се извършва по собствена инициатива на клиента и без предоставяне на инвестиционен съвет от ОББ в дигиталния процес. Ако клиентът желае да инвестира еднократна сума в друг фонд, дистрибутиран от ОББ, извън наличните в ОББ Мобайл, това може да стане в определени клонове на банката, където ще бъде направена оценка за уместност от експерт.

Всеки клиент с ОББ Мобайл може да се запознае с информация за представянето на фондовете, независимо дали вече има инвестиция, или желае предварително да разгледа възможностите в дигитална среда. В приложението са налични исторически графики за нетната стойност на активите за един дял, данни за доходността, разбивка и доходност по класове активи, както и валутно, географско и секторно разпределение на активите на фонда, наред с още много други справки и анализи.

Друго подобрение в мобилното приложение на ОББ засяга преводите по сметка, където на база клиентската обратна връзка еврото е зададено като валута по подразбиране, по подобие на досегашната настройка за лева. Така клиентите ще използват падащото меню за избор на валута само в случаите, в които искат да наредят плащане във валута, различна от еврото.

Дигиталното лидерство на ОББ бе потвърдено за пореден път, като на 17.07.2026 г. авторитетното британско списание Euromoney, което връчва престижните банкови награди Euromoney Awards, определи ОББ за „Най-добра дигитална банка в България“. Това е второто такова признание за банката, която също взе наградите и за „Най-добра ESG банка“ и „Най-добра банка за корпоративно банкиране“. Новата версия на ОББ Мобайл може да бъде изтеглена в Google Play за Android и App Store за iOS.