Спорт:

Effie® България обяви победителите в своето осемнадесето издание

04 декември 2025, 14:29 часа 245 прочитания 0 коментара
Effie® България обяви победителите в своето осемнадесето издание

На бляскава гала церемония снощи Effie Awards България обяви победителите в своето осемнадесето издание. За шеста поредна година, Noble Graphics застана на върха на класацията за най-ефективна агенция със спечелените две златни, една сребърна и една бронзова награди. На второ място в класацията се нарежда proof., а третото място заема Initiative Bulgaria. 

В класацията "Най-ефективен рекламодател" за 2025 година на първо място застават три компании и една неправителствена организация – Върховният комисариат на ООН за бежанците, Каменица АД, Carlsberg Bulgaria и Кауфланд България.

Бургаско, ВКБООН (Върховният комисариат на ООН за бежанците), Kaufland и Пиринско оглавиха класацията за най-ефективна търговска марка за 2025 г. 

Още: Журито на Effie Awards България разказва: Как бранд комуникацията подкрепя бизнес целите?

По време на церемонията, водена от Десислава Минчева-Раул, кореспондент на bTV за Париж и Брюксел, бяха връчени общо четири златни, две сребърни и девет бронзови награди в категориите на конкурса. Пълният списък на победителите в Effie Awards България 2025 можете да разгледате тук.

Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). От старта си в България, Effie се утвърди като най-престижното отличие за кампании, които съчетават креативност и стратегия с реални резултати. Наградите доказват, че ефективните комуникации стимулират растеж, изграждат репутация и водят до устойчив и дългосрочен успех на брандовете.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Effie е международно признат стандарт за ефективна маркетингова комуникация с над 50 години история и програми в повече от 125 държави. Effie Index показва най-успешните агенции, клиенти и брандове в световен мащаб и предлага ценни прозрения за идеите, които доказано работят.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
EFFIE
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес