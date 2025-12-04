Effie® България обяви победителите в своето осемнадесето издание

На бляскава гала церемония снощи Effie Awards България обяви победителите в своето осемнадесето издание. За шеста поредна година, Noble Graphics застана на върха на класацията за най-ефективна агенция със спечелените две златни, една сребърна и една бронзова награди. На второ място в класацията се нарежда proof., а третото място заема Initiative Bulgaria.

В класацията "Най-ефективен рекламодател" за 2025 година на първо място застават три компании и една неправителствена организация – Върховният комисариат на ООН за бежанците, Каменица АД, Carlsberg Bulgaria и Кауфланд България.

Бургаско, ВКБООН (Върховният комисариат на ООН за бежанците), Kaufland и Пиринско оглавиха класацията за най-ефективна търговска марка за 2025 г.

По време на церемонията, водена от Десислава Минчева-Раул, кореспондент на bTV за Париж и Брюксел, бяха връчени общо четири златни, две сребърни и девет бронзови награди в категориите на конкурса. Пълният списък на победителите в Effie Awards България 2025 можете да разгледате тук.

Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). От старта си в България, Effie се утвърди като най-престижното отличие за кампании, които съчетават креативност и стратегия с реални резултати. Наградите доказват, че ефективните комуникации стимулират растеж, изграждат репутация и водят до устойчив и дългосрочен успех на брандовете.

Effie е международно признат стандарт за ефективна маркетингова комуникация с над 50 години история и програми в повече от 125 държави. Effie Index показва най-успешните агенции, клиенти и брандове в световен мащаб и предлага ценни прозрения за идеите, които доказано работят.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.