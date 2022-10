Effie Europe обяви финалистите за тазгодишното издание на наградите

Effie и Европейската асоциация на комуникационните агенции обявиха финалистите за своя конкурс Effie Awards Europe за 2022 година.

Сред финалистите в конкурса Effie Europe тази година са кампании на три агенции - членове на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА):

„Важните избори“ на HUMAN в категория „Положителна промяна – Търговски марки“

„Имаш право на България“ на The Smarts в конкурса Best of Europe, категория „Държавни институции и публични услуги“

„Навън с Пиринско“ на Noble Graphics в конкурса Best of Europe, категория “FMCG (Бързооборотни стоки)“

Тази година най-голям е процентът на финалисти в категория „Положителна промяна“. Това показва, че марките получават признание за приноса си към обществото чрез популяризирането на социални и екологични каузи чрез маркетинговите комуникации.

43 кампании са финалистите в категориите от раздел Multi-Market / Positive Change. 37 са достигнали финала в специалния раздел Best of Europe, в който право на участие имат наградените със злато кампании или носители на Grand Prix от локалните конкурси Effie.

Финалистите в Effie Europe 2022 са от редица агенции от Белгия, България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Ливан, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Холандия, Турция, Украйна и Великобритания.

Победителите ще бъдат обявени по време на онлайн Гала церемония на 30 ноември 2022.

Пълният списък с финалистите е тук: Finalists_2022-2.pdf (effie-europe.com)

Над 100 професионалисти от индустрията от над 20 държави в Европа допринесоха с времето и опита си да определят най-ефективната работа за 2022 година. В журито участват и представители на България.

Сред съдиите, които определиха финалистите в раздел Multi-Market&Positive Change Effies, са Мартин Димитров (Творчески директор, Nitram) и Юлиян Добрев (Управляващ директор и ръководител на анализите, BluePoint Research and Consulting). Кои са най-ефективните маркетингови комуникации за 2022 ще определи жури във финален кръг, в чийто състав влизат Грета Колева (Управляващ директор, Graffiti BBDO&Proximity Sofia/BBDO Group Bulgaria) и Десислава Проева (Директор продажби, bTV Media Group).

Най-успешните примери в Европа с раздел Best of Europe бяха разгледани от специално жури, в което участваха Иво Алтънов (Управляващ директор, Noble Graphics) и Гергана Иванова (Управляващ партньор, The Smarts Group).