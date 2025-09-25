ЕК започна антитръстово разследване срещу германски софтуерен гигант

Европейската комисия обяви днес, че започва разследване, насочено към германския производител на софтуер SAP, подозирайки го в потенциални антиконкурентни практики, предаде БТА.

В прессъобщение ЕК уточнява, че разследването ѝ е насочено към потенциални злоупотреби с господстващо положение в областта на поддръжката и услугите, свързани със системата ERP за планиране на корпоративните ресурси. Тези много популярни програми помагат на предприятията да управляват всички видове текущи бизнес операции - в областта на финансите, човешките ресурси, управлението на проекти и други.

Поддръжката им може да се осигурява от SAP или от независими доставчици на услуги. Според ЕК обаче, няколко от практиките на компанията имат за цел да изтласкат конкурентите, като например задължението, наложено на клиентите на германската група, които искат да използват този тип софтуер, да включат услуги на SAP за поддръжка в договорите си.

Още: Европейската компания с най-висока пазарна капитализация: Нов лидер на Стария континент

Германската корпорация също така е налагала възпиращи такси на клиенти, които възобновяват използването на услугите ѝ за поддръжка, след като преди това са използвали други доставчици, твърди ЕК.

"Хиляди компании в цяла Европа използват софтуера на SAP за управление на дейността си, както и неговите услуги за поддръжка и обслужване. Загрижени сме, че САП е ограничила конкуренцията на този ключов пазар (...), намалявайки избора и увеличавайки разходите на клиентите", коментира Тереса ​​Рибера, еврокомисар за конкуренцията и за заместник-председател на ЕК.

В изявление германската група отрече да е извършила каквито и да било нарушения, заявявайки, че е уверена, че "нейните принципи и дейности са в пълно съответствие с правилата за конкуренция".

Немският ИТ гигант SAP съкращава 3 000 работни места