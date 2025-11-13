Pluxee Mobility: гъвкавата транспортна придобивка без аналог в България

Тиймбилдинги, екипни обяди, бонуси, коледни партита, допълнителни дни отпуск или дори уютни зони за отдих – в стремежа си да задържат и мотивират ценни служители, компаниите от години търсят нови начини да добавят стойност към преживяването на работното място.

Но ключът към удовлетворението понякога се крие не в екстрите на работно място, а в основните неща – като времето и усилията, които служителите влагат, за да стигнат до офиса.

Независими проучвания показват, че транспортът е сред петте най-желани социални придобивки. Работодателите все по-често предлагат служебен транспорт, транспортни надбавки, възстановяване на разходи за билети или за гориво на личния автомобил. С нарастващата тенденция служителите да се връщат в офиса компенсирането на разходите за пътуване заема все по-важно място в стратегиите за ангажираност и баланс между работа и личен живот.

Истината е, че няма универсално решение. Всеки служител има различни потребности – някои пътуват с градски транспорт, други със собствен автомобил, трети предпочитат такси. А дори за един и същ човек нуждите могат да се различават в зависимост от деня, сезона или графика.

Pluxee Mobility – гъвкавост и свобода на избора

На помощ идва новата услуга на Pluxee – Pluxee Mobility, която предлага уникален подход към транспортните придобивки в България. Компанията, позната досега основно с ваучерите си за храна, разширява портфолиото си с решение, което дава на служителите повече от допълнителен бюджет – дава им свобода.

Чрез приложението Pluxee Mobility всеки служител може сам да избере как да използва своя месечен бюджет за транспорт – за гориво, обществен транспорт, такси и много други. Така компанията предоставя гъвкавост, която се адаптира към реалните нужди на хората.

Например служител може един месец да използва средствата си за гориво, а следващия – за карта за градски транспорт или комбинация от двете. Изборът зависи от това какво е най-удобно за него в конкретния момент.

Повече удобство за служителите, по-малко администрация за компаниите

Pluxee Mobility носи ползи не само за служителите, но и за работодателите.

Чрез удобен уеб портал компаниите могат лесно да определят транспортния бюджет за целия екип или за отделни групи служители. Предоставят голямо разнообразие от опции с минимална административна тежест, като системата позволява и интеграция с вътрешните payroll решения.

За служителите Pluxee Mobility означава гъвкавост и удобство. В приложението те могат да следят своите разходи и да избират вида транспорт според моментните си нужди – гориво, градски транспорт, такси и други. Освен това получават достъп до допълнителни отстъпки от партньори, които предлагат различни услуги, свързани с пътуването – автомивки, ГТП, таксиметрови превози с отстъпка и други.

Как се случва това на практика? Ето един пример от всекидневието. Голяма производствена компания предоставя на екипа си 100 лв. бюджет за транспорт на своите служители чрез Pluxee Mobility. Служителят Георги Петров обикновено се придвижва със собствен автомобил, затова заявява да похарчи своите средства този месец за гориво от бензиностанцията близо до дома му. Следващия месец обаче Георги оставя автомобила си на ремонт и решава да заяви бюджет през Pluxee Mobility, който да използва за карта за градски транспорт, а остатъкa – да похарчи за такси. Изборът зависи от това какво е най-удобно за него в конкретния момент. Приложението дава възможност и за ползване на отстъпки в партньорски компании като ГТП, автомивки, междуградски автобусни услуги и други.

Решение за компании в цялата страна

Pluxee Mobility има национално покритие, което го прави подходящо за организации с офиси или екипи в различни точки на България – от производствени предприятия и хотели до търговски, здравни и IT компании.

Така работодателите могат да подкрепят служителите си, независимо дали пътуват в градска среда или от по-отдалечени населени места.

Силата да създадеш баланс за екипа си

Казват, че балансът между работа и личен живот не е нещо, което просто откриваш, а нещо, което създаваш.

С Pluxee Mobility компаниите могат да помогнат на своите служители именно в това – като им предоставят свободата да избират най-удобния начин да стигнат до работното си място.

Pluxee Bulgaria е надежден партньор на компаниите в изграждането на гъвкава, модерна и грижовна работна среда – защото удовлетворените хора са най-ценният ресурс на всяка компания.