Френският господар на вкуса e Матьо Шаруа представя кулинарен спектакъл в ресторант ADOR

Гастрономията се превръща в изкуство, а всеки вкус в аплодисмент за сетивата само на 21 ноември в InterContinental Sofia

Има вечери, които предлагат просто храна. А има и вечери, които са изпълнени с диалог. На 21 ноември ресторант ADOR в хотел InterContinental Sofia – емблематичната локация с поглед към златните кубета на „Св. Александър Невски“ – става сцена на най-вълнуващия разговор на годината: този между френската висша кухня и селекция от велики вина.

Диригент е легендарният шеф Матьо Шаруа - главен готвач на InterContinental Lyon. Той ще представи специално авторско меню, вдъхновено от сезонните продукти и финеса на френската гастрономия – соната в четири действия, в която всяка хапка има своята перфектна течна половинка.

Вечерта се открива с тост с Henriot Brut Souverain, който подготвя небцето за велуте от пащърнак и трюфел. Следва съвършен дует - фоа гра с печени кестени, чиято богата текстура е „прорязана“ от сладките и пикантни нотки на Hugel Gewürztraminer Estate. Разговорът продължава с морска елегантност – миди Сен Жак и хрупкаво, свежо Louis Michel & Fils Chablis. Кулминацията е дълбок и философски дебат между агнешка плешка със сос от какао и могъщия Delas Saint-Joseph “François de Tournon” от долината на Рона.

Този кулинарен диалог, случващ се в сърцето на София, ще бъде озвучен от Жаклин Таракчи. Една вечер, в която всяка глътка и всяка хапка имат какво да ви кажат.