В очакване на Black Friday eMAG представя My Wallet в България

Безлихвеното „купи сега, плати по-късно“ решение, за 30 дни или 4 вноски, е достъпно директно при поръчка на платформата

● Отговарящите на условията клиенти могат да получат незабавно възможност за покупки до 1 500 лв. в своя eMAG акаунт

● На разположение са гъвкави, безлихвени опции за плащане – плати до 30 дни или на 4 равни вноски без лихва*

● Услугата е достъпна за 360 000 eMAG клиенти** в България.

eMAG, водещ онлайн ритейлър в Централна и Източна Европа, стартира в България услугата My Wallet: ново дигитално решение за финансиране, създадено да направи онлайн пазаруването по-лесно, по-бързо и по-достъпно.

Чрез My Wallet над 360 000 български клиенти на eMAG вече могат да се възползват от незабавна опция за плащане, получавайки достъп до лимит от 1 500 лв. в своя eMAG акаунт, който могат да използват за покупка на продукти в eMAG, включително и Marketplace оферти.

Услугата предлага гъвкави безлихвени опции, позволявайки на потребителите да изберат кога и как да платят:

Купи сега, плати по-късно – отложено плащане до 30 дни, без лихва*;

„Black Friday е денят с най-много отстъпки и награди за годината*** – моментът, който клиентите очакват с нетърпение. С My Wallet те могат да се възползват от най-добрите оферти и да платят по-късно, с 0% лихва*. Това означава по-малко натоварване за семейния бюджет и незабавен достъп до финансиране, директно при завършване на поръчката. С My Wallet потребителите получават 100% дигитално, прозрачно и интегрирано в техния eMAG акаунт решение – с малка фиксирана такса от 0.5% от стойността на закупения продукт,“ коментират от eMAG България.

My Wallet стартира непосредствено преди eMAG Black Friday 2025 и дава на клиентите повече финансова свобода и предвидимост, докато пазаруват по време на най-голямото търговско събитие на годината. Решението е разработено от технологичните екипи на eMAG и е изцяло дигитално – клиентите могат да активират своя лимит и да финансират покупка само за няколко минути.

Сред eMAG Black Friday офертите, налични за покупка чрез с My Wallet, са****:

● Електрическа тротинетка Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

50 броя на специална Black Friday оферта

● Прахосмукачка без торба Rowenta Compact Power™ Cyclonic RO3726EA

450 броя на специална Black Friday оферта

● Детска електрическа четка за зъби Oral-B Pro Kids

600 броя на специална Black Friday оферта

● Nike, Спортни обувки Air Max Bia, Черен

80 броя на специална Black Friday оферта

● Течен перилен препарат Ariel Mountain Spring, 140 пранета

500 броя на специална Black Friday оферта

● Кафе на зърна Davidoff Cafe Crema Intense, 1кг

500 броя на специална Black Friday оферта

● Вода за уста Listerine Coolmint, 1000 мл

350 броя на специална Black Friday оферта

● Интимен гел Uriage Gyn-Phy, 500 мл

1 000 броя на специална Black Friday оферта

● Мокра храна за котки Sheba Select Slices, С пилешко в сос, 72 x 85 гр

100 броя на специална Black Friday оферта

● Комплект мивка Pyramis Bellissima + Смесител

50 броя на специална Black Friday оферта

● Акумулаторна бормашина Steinhaus PRO-CD108X

150 броя на специална Black Friday оферта

По време на Black Friday Genius потребителите могат да се възползват и от специални оферти, сред които:

● Маска за увредена коса L'Oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Molecular, 250 мл

100 броя на специална Black Friday оферта

Всички оферти и Black Friday цени могат да бъдат разгледани на специалната eMAG Black Friday страница.

*С малка невъзстановима такса от 0,5% от стойността на закупения продукт

**Клиентите подлежат на индивидуална оценка и одобрение преди активиране на My Wallet. Не всички кандидати ще бъдат одобрени.

***Важи само за онлайн платформата eMAG. Твърдението не е валидно за търговци/магазини/кампании извън платформата.

**** Важи за периода 1.01-13.11.2025 г. и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е по-ниска или равна на друга негова цена за периода от 1 януари до 13 ноември 2025 г. или от публикуването му на платформата, ако то е след началото на този период, ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.