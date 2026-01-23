Финализираха сделката за TikTok в САЩ

Американският бизнес на платформата TikTok официално е прехвърлен на новосъздаденото съвместно предприятие TikTok USDS, съобщиха в изявление от новата компания. По този начин се финализира сделката, която ще позволи приложението да продължи да се използва в Съединените щати, но отделно от глобалните операции на китайската компания-собственик на платформата. Предишният собственик, базираната в Пекин група ByteDance, запазва дял от малко под 20 процента в новото дружество.

Според американските наредби

Съгласно сделката алгоритъмът на TikTok ще бъде преобучен само върху потребителски данни от Съединените щети, а те ще бъдат защитени, според американските наредби. Това означава, използването на платформата в страната може значително да се промени.

Още: Франция започва разследване на TikTok

Дейността на TikTok в САЩ, където платформата има около 170 милиона потребители, беше застрашена от закриване в продължение на повече от година заради опасения за китайско влияние, след като през 2024 г. САЩ приеха закон, който задължи ByteDance да продаде американския си бизнес до 19 януари 2025 г. под заплаха дейността да бъде спряна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи крайния срок след встъпването си в длъжност преди година, като многократно отлагаше прилагането на закона. А след финализирането на сделката написа в социалната си мрежа, че е щастлив, че е помогнал за "спасяването на TikTok".

Още: Сделката се подготвя: Тръмп подписа указа за продажба на TikTok