Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Пощенска банка за четвърта поредна година получи престижния сертификат за „Топ работодател“ (Top Employer) в България за 2026 г., присъждан от международния независим Top Employers Institute, който сертифицира най-добрите места за работа в света. Отличието е категоричен знак за силната работодателска марка на банката и за последователната ѝ стратегия, поставяща хората в центъра на всяка трансформация.

Сертификацията идва в резултат на задълбочено оценяване на цялостната политика на Пощенска банка за управление и развитие на човешкия капитал в синхрон с най-добрите работодателски практики в световен мащаб, както и на устойчивите програми на компанията, които създават подкрепяща, мотивираща и модерна работна среда. Банката получава признанието благодарение на дългосрочните си инвестиции и иновативен лидерски подход в управлението на таланти, обучението, развитието и грижата за благосъстоянието на служителите, приобщаване, иновации и технологичен напредък в подкрепа на хората..

„Престижният сертификат от международния и независим Top Employers Institute е признание за нашата културна идентичност, която устойчиво развиваме, за да запазим мястото си сред най-добрите и предпочитани компании за работа в света. Стратегическият ни фокус върху хората, културата и развитието дава реални резултати. Вярваме, че истинската трансформация започва отвътре – с нашите екипи, тяхната ангажираност, увереност и желание да растат. Благодарим на всички колеги, които всеки ден допринасят за това Пощенска банка да бъде място, където се създава бъдеще с грижа, смисъл и визия“, коментират от Пощенска банка.

Като част от дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие и „дигитална трансформация с човешко лице“, Пощенска банка стартира мащабната си вътрешна програма Future Skills Academy за обучение и развитие на всички служители в посока дигитални и личностни умения. Future Skills Academy, както и AI кариерните асистенти – Story Builder, CV Assistant и Interview Trainer на банката – са избрани за HR Best practice от международния Top Employers Institute.

Top Employers Institute е световен авторитет в областта на стратегиите за управление на човешките ресурси. Годишното му проучване отличава най-добрите работодатели на международно ниво, които постигат високи резултати и успешно внедряват доказани, световно утвърдени HR практики. Глобалната програма за сертифициране обхваща 20 ключови области, сред които управление на таланти, обучение и развитие, многообразие, равенство и приобщаване, благосъстояние, организационна култура и иновации.

Само през настоящата година Пощенска банка затвърди позицията си на един от най-успешните работодатели в страната с редица престижни награди, сред които отличия от Employer Brand Stars Awards 2025 в категориите „Онбординг“, „Стажантска програма“ и „Награда за специални постижения на журито“, първо място в категория „Привличане на таланти“ от Forbes HR & Employer Branding Awards 2025, както и четири награди от Career Show Awards 2025, включително „Най-добър работодател – Банкиране“ и „Най-добър работодател – Финанси“. Сертификатът Top Employer 2026 е логично продължение на тази последователна и устойчива политика.

Повече за Пощенска банка и възможностите за стаж, работа и развитие при утвърден топ работодател можете да научите на www.postbank.bg и на кариерния сайт www.careers.postbank.bg