Фалстарт на "честните избори": Шефът на ИО, допуснал 3,999% на вота, бе бетониран от новата власт

Директорът на "Информационно обслужване" АД Ивайло Филипов отново ще отговаря за отчитането на изборния резултат и на предсрочните парламентарни избори на 19 април, но вече като изпълняващ функциите. По време на неговия редовен мандат, който изтича на 5 март, бе допуснато безпрецедентното касиране на част от изборните секции от Конституционния съд, което доведе до смяната на 16 депутати в състава на 51-ото Народно събрание, както и до уж погрешното изчисляване на резултата на партия "Величие" със станалите пословични 3,999%.

В навечерието на новия вот обаче служебният министър на електронното управление Георги Шарков на практика бетонира Ивайло Филипов в "Информационно обслужване" (ИО), след като гласува с "въздържал се" за извънредно гласуване за нов 5-годишен мандат на Филипов начело на институцията. Ето и хронологията:

На 26-ти януари 2026 г. Съвета на директорите на ИО свиква Общо събрание на акционерите си за 26 февруари (вчера) с единствена точка - да избере Филипов и членовете на Съвета за още 5 години и то точно преди идването на новия служебен кабинет, видя Actualno.com от протокола на проведеното впоследствие заседание, с който се сдобихме от наши информирани източници.

Датата е точно три дни след приетата оставка на президента Румен Радев и началото на консултациите с потенциалните кандидати за служебен премиер от новия държавен глава Илияна Йотова.

"Информационно обслужване" АД е компания с 99,5% държавно участие и отговаря за броенето на протоколите от изборите. "Държавата притежава собствеността във фирмата, т.е. на теория я контролира изцяло - на практика обаче ръководството на дружеството работи за собствените си интереси, а не за министерството, на което е сив кардинал", пише разследващия сайт BIRD.

Фалстарт или отказ от поемане на отговорност?

От встъпването си в длъжност до 26-ти февруари, когато изтича едномесечния срок за поканата, новият министър Георги Шарков има седмица да действа. Като мажоритарен собственик той може да отиде и да гласува "против" или пък да не отиде и така да не осигури кворум на събранието. В тази хипотеза може да се възползва от 15-дневния срок до следващото насрочено заседание на общото събрание и така да входира предложения в дневния ред с точки за смяна на цялото ръководство. Защото дружеството е с 0,50% частно участие, заради което се прилагат разпоредбите за АД, в които общо събрание се свиква с 30 дни предизвестие и се гледат само точки, които са били предварително включени 15 дни преди събранието в дневния ред.

Той обаче не го прави, а гласува "Въздържал се", като така де факто оставя Ивайло Филипов на поста за неограничено време, като го превръща в и.ф. изпълнителен директор. Бордът също си остава на поста, защото уставът позволява членовете на СД да "изпълняват функциите си" докато не бъдат сменени.

В документа от протокола на проведеното заседание, с който разполага Actualno.com, се вижда, че министър Шарков е отказал да проявява каквато и да било политическа воля, тъй като "дългосрочни кадрови и организационни решения са формално допустими, но политически неуместни", казва той на заседанието пред борда на ИО.

Ключовата роля на фирмата

Всъщност именно "Информационно обслужване" са считани за едни от основните играчи на всички избори, макар и оставащи често в сянката на прожекторите на публичността.

Редът при гласуване и последващо преброяване на бюлетините също не е случаен, разказва източника на Actualno.com - първо секционни избирателни комисии, после районни избирателни комисии, протоколите отиват в ЦИК за финална обработка и резултатът се публикува от ИО.