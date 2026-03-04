30-ият София Филм Фест представя изключително силна селекция от филми в Документалния конкурс

Документалният конкурс на 30-ия София Филм Фест предлага впечатляваща палитра от истории – от интимни портрети и лични изповеди до глобални проблеми и социални явления, съчетавайки висока художествена стойност с безкомпромисна тематична смелост. Селекцията поставя във фокус ключови теми на съвремието и представя силни авторски гласове от различни континенти.

Кадър от филма "Истина или предизвикателство", източник: София Филм Фест

"Истина или предизвикателство" ("Truth or Dare", Швеция-Норвегия-Финландия-България) на Тонислав Христов е българското предложение в документалния конкурс. Филмът проследява паралелните истории на разследващата журналистка Генка Шикерова, посветила живота си на истината, и млад активист, разпространяващ конспиративни теории. На фона на предизборна България филмът разкрива как дезинформацията прониква в личните съдби и оформя обществената реалност, поставяйки под въпрос границата между истина и лъжа.

Кадър от филма "Бъдещето според предците ни", източник: София Филм Фест

"Бъдещето според предците ни" ("Ancestral Visions of the Future", Франция-Лесото-Германия-Катар-Саудитска Арабия) е дълбоко личен и едновременно с това универсален филм, в който Лемоханг Джеремая Мосесе създава фрагментарна, почти митологична кинематографична поема за изгнанието, принадлежността и паметта. С хипнотични образи и разчупена повествователна структура филмът ни въвежда в свят, където реалността и притчата се преплитат. Паралелно със символните образи Мосесе изследва собственото си детство и болезнения опит на емиграцията – от прашните пътища, по които като дете играе с телени колички, до безличните улици на изгнанието, където се разтваря в анонимност. Филмът е поетична ода за самото кино – за способността му да съхранява спомени, да лекува травми и да създава нови митологии.

Кадър от филма "Дете от прахта", източник: София Филм Фест

Половин век след края на Виетнамската война, "Дете от прахта" ("Child of Dust", Полша-Чехия-Катар-Швеция-Виетнам) на Вероника Мличевска проследява съдбата на Санг – едно от стотиците хиляди деца на американски войници и виетнамски майки. Заклеймен и изоставен, той прекарва живота си в търсене на човек, когото никога не е познавал. Когато открива тежко болния си баща в САЩ, Санг поема на път, който ще го изправи пред нова форма на изгнание. С наблюдателен, интимен стил и силно визуално присъствие, дебютният пълнометражен филм на Вероника Мличевска, продуциран от Джим Старк, поставя въпроса дали изцелението идва от срещата с миналото – или от смелостта да пренапишеш собствената си история.

Кадър от филма "Крокодил", източник: София Филм Фест

"Крокодил" ("Crocodile") е копродукция на Нова Зеландия и Нигерия, режисирана от Пиетра Бреткели и The Critics, които разказват буквално сами за себе си. Петима младежи в едно нигерийско село създават филмовия колектив The Critics. Без формално образование, но с неизчерпаема страст, те имат зад гърба си вече десетки късометражни филми – от научна фантастика до драма, заснети с ръчно ушит зелен екран и съседи в ролите на герои от въображаеми светове. Ентусиастите застават едновременно пред и зад камерата, превръщайки собственото си порастване в кинематографично приключение. Филмът проследява творческите им спорове, политическите им позиции, съмненията и разривите, както и постепенната професионализация на занаята им. Със заразителна енергия и виталност, "Крокодил" е вдъхновяващ разказ за киното като игра, убежище и форма на съпротива – доказателство, че въображението може да отвори врата към света дори там, където ресурсите са минимални.

Кадър от филма "Куба и Аляска", източник: София Филм Фест

"Куба и Аляска" ("Cuba & Alaska", Украйна-Франция-Белгия) на режисьора Егор Трояновски разказва за две жени – военни медици на фронтовата линия в Украйна, които заснемат ежедневието си с телефони и камери, прикрепени към каските и униформите си. С кодови имена Куба и Аляска, те посрещат абсурда на войната с кураж, черен хумор и непоколебимо приятелство. Филмът е силно и емоционално свидетелство за човешката връзка в условията на разруха – напомняне, че дори в най-мрачните обстоятелства солидарността остава форма на съпротива.

Кадър от филма "Лисица под розова луна", източник: София Филм Фест

Главен герой в "Лисица под розова луна" ("A Fox Under a Pink Moon", Иран-Франция-Великобритания-САЩ-Дания) на режисьора Мехрдад Оскуей е 16-годишната Сорая, омъжена против волята ѝ и жертва на насилие. Тя създава впечатляващи, мрачни и красиви рисунки и скулптури, докато прави опити да избяга от Иран и да се събере с майка си в Австрия. Филмът е изграден изцяло от кадри, заснети от самата Сорая с мобилния ѝ телефон в продължение на пет години. Опитите ѝ за намиране на път към свободата се преплитат с политически новини от Афганистан, със сцени, в които тя пее и танцува, или показва следите от насилие. Рисунките и сюрреалистичните анимации – лисица-пазител, розова луна, тъжен клоун – превръщат изкуството ѝ в пространство на свобода и вътрешно спасение.

Режисиран дистанционно, в тясно сътрудничество между автора и героинята, "Лисица под розова луна" е радикален акт на доверие – филм, в който младо момиче поема контрола над собствения си разказ и отказва да остане жертва.

Кадър от филма "Лондон", източник: София Филм Фест

Премиерно представен в секцията "Panorama" на Международния филмов фестивал в Берлин, "Лондон" на австрийския режисьор Себастиан Брамесхубер е необичаен, хибриден портрет на съвременна Европа. Почти целият филм се развива в интериора на автомобил, пътуващ по магистралата между Виена и Залцбург. Зад волана е 72-годишният Боби, който всяка седмица изминава маршрута, за да посети стар приятел в кома. По пътя той взема на стоп различни спътници – млади хора в навечерието на военна служба, украинка, която започва нов живот, куиър активист, учен, работници. В разговорите им – понякога леки, понякога болезнено лични – се разгръща сложен и многогласен образ на Европа днес: белязана от войни, миграции и спомени за миналото, но и изпълнена с надежда и разнообразие.

Кадър от филма "Минало продължително в бъдеще време", източник: София Филм Фест

"Минало продължително в бъдеще време" ("Past Future Continuous", Иран-Норвегия-Италия) е дело на режисьорите Мортеза Ахмадванд и Фирузе Хосровани. Историята проследява Мариям, която напуска Иран преди десетилетия и се установява в САЩ, докато родителите ѝ остават в Техеран. Днес, когато възрастта и политическото напрежение се усещат все по-силно, дистанцията между тях придобива ново измерение. За да бъде "по-близо", Мариям убеждава родителите си да инсталират охранителни камери във всяка стая на дома си – къщата от нейното детство. Кадрите от тези камери се превръщат в основа на един нежен, философски и дълбоко емоционален филм. Монтажът преплита настоящето с архивни видеа от детството ѝ, а стилизирани образи на птици се превръщат в метафора за свободата – едновременно отнета и дръзко търсена. Филмът е интимен размисъл за изгнанието, времето и технологиите като мост и бариера между хората, които се обичат, но живеят разделени от граници.

Кадър от филма "Покажи ми душата си", източник: София Филм Фест

В "Покажи ми душата си" ("Put Your Soul In Your Hand and Walk", Франция-Палестина-Иран), режисьорката Сепиде Фарси проследява историята на 24-годишната палестинска фотографка Фатма Хасуна, чиято усмивка излъчва радост, въпреки ежедневието ѝ под военния огън и блокадата в Газа. Чрез серия от видеоразговори, проведени през 2024 г. между двете, режисьорката Фарси – иранска емигрантка, живееща в Париж, разкрива тяхната уникална връзка и общото им желание да разкажат за живота под непрестанна заплаха. След премиерата на филма в Кан, трагичното убийство на Фатма и част от семейството ѝ при обстрел подчертава крехкостта на живота в конфликтни зони, но филмът запазва вечната стойност на мечтите и посвещението на Фатма: "Трябва да продължа и да документирам всичко. Да бъда в тази история. Да бъда себе си."

Кадър от филма "Супер природа", източник: София Филм Фест

"Супер природа" ("Super Nature") на английския режисьор Ед Сейърс предлага поглъщащо пътешествие в света на природата, заснето изцяло с домашен филмов формат Super 8. Филмът е изключително свеж и вдъхновяващ, като структурата му събира погледа на различни хора по света към природата с радост, топлота и поетичност, предлагайки интимна медитация върху връзката ни със заобикалящия ни свят, различна от високотехнологичните продукции, с които сме свикнали.

Кадър от филма "Трилион", източник: София Филм Фест

"Трилион" ("Trillion", Норвегия-САЩ) е документален филм на прочутия руски режисьор Виктор Косаковски, познат на публиката с "Акварела" и "Гунда". Това е втора част от планираната от Косаковски "трилогия на емпатията" (след "Гунда" от 2020 г.). Филмът разглежда екологичните проблеми и по-специално състоянието на океаните и последиците от индустриалния риболов. "Трилион" е визуален, почти изцяло безсловесен документален филм, заснет в черно-бяло; вдъхновен е от реални събития в сътрудничество с артиста, известен като K49814. Филмът представя една жена в бяла рокля, която извършва повтарящ се сизифовски ритуал – носи тежки чували и разпръсква рибени люспи върху скали на норвежкото крайбрежие, връщайки ги обратно в морето.

Кадър от филма "Хартум", източник: София Филм Фест

"Хартум" ("Khartoum", Германия-Великобритания-Судан-Катар) е колективно дело на режисьорите Анас Саeд, Равия Алаг, Ибрахим Снупи Ахмад, Тимея Мохамед Ахмед, Филип Кокс. През 2022 г. четирима судански режисьори и британския писател-режисьор Кокс започват да заснемат ежедневието и мечтите на пет различни личности от Хартум. Сред тях са момчета от улицата, които ровят из сметища, за да си купят нови ризи; майка, която учи математика, за да започне собствен бизнес; доброволец в комитет за съпротива срещу военния режим; държавен служител, намиращ утеха в състезания с гълъби заедно със сина си. Военният режим и откритата война между армията и милициите Rapid Support Forces принуждават над десет милиона души да напуснат домовете си – сред тях са героите на филма и екипът. Режисьорите намират алтернативни начини да разкажат историите им. "Хартум" е емоционален и лиричен портрет на човешки съдби, заснет в критичен момент от съвременната африканска история, в който личното и политическото се преплитат в едно.