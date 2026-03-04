"Иран не се съобразява кой участва в операцията": Военният министър иска повишаване на готовността на ПВО на България

Министърът на отбраната в служебното правителство Атанас Запрянов ще предложи промяна на готовността на някои от нашите формирования, които имат задачи преди всичко в областта на противовъздушната отбрана (ПВО) след прехваната балистична ракета от Иран над нашата южна съседка и член на НАТО - Турция. Предложението ще бъде представено като доклад на Съвет по сигурността към Министерски съвет. То идва след продължило няколко часа военно съвещание с ръководния военен състав на страната, в това число Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Съвместното командване на силите, на Военновъздушните сили, двете служби - "Военна информация" и "Военна полиция, плюс представители на външно министерство.

"В момента се изготвя доклад, който ще бъде предсатвен на министър-председателя за Съвет по сигурността, на което заседание на базата на този доклад ние ще направим конкретни предложения, които имат за цел гарантиране мира, спокойствието на гражданите и защита на нашата територия", каза Запрянов. ОЩЕ: Заради дрон: Гръцки F-16 се издигнаха над небето на Кипър (ВИДЕА)

За Иран няма значение кой участва във военната операция

"Както обявих сутринта, че има извършено ракетно нападение срещу натовска държава. Правителството на Турция и главната квартира на НАТО потвърди за изстреляна балистична ракета от Иран в посока на Турция, която е унищожена от силите на Алианса", каза Запрянов.

Според него както ракетата над Турция, така и атаките срещу британската база в Кипър показват, че иранският режим не се съобразява с това кои участват във военната операция и кои не участват.

"Изстрелването на ракета срещу страна членка на НАТО е опасна ескалация", добави още той.

Запрянов припомни думите на стратегическият командващ, с което обяви, че противоракетната отбрана на Алианса е в готовност да отрази всякаква атака към територията на НАТО и по думите му това се е случило.

Той увери, че тази провокация, или инцидент, показва, че Алиансът е единственият и най-сигурен гарант за защита на нашата територия. ОЩЕ: Сухопътна война срещу Иран: Сценарият, който може да се превърне в катастрофа за САЩ

"Иран няма да ни уплаши": Военните учения на НАТО продължават

Министърът на отбраната обяви, че военните учения на НАТО продължават и че Алиансът няма да се огъне и плановите мероприятия ще продължат да се провеждат.

"В цялата територия на Алианса се провеждат учения на НАТО и те ще бъдат реално проведени, както са плановете. Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на отбранителните способности на Алианса", каза Запрянов. ОЩЕ: "Нашата оценка, че няма заплаха за България, е коренно променена": Военният министър със спешни мерки след балистичните ракети над Турция*