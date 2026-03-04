Спорт:

Безводие по Южното Черноморие няма да има: За пръв път от десетилетие язовир "Ясна поляна" е пълен на 100%

04 март 2026, 16:25 часа 256 прочитания 0 коментара
Безводие по Южното Черноморие няма да има: За пръв път от десетилетие язовир "Ясна поляна" е пълен на 100%

С добри новини за Южното Черноморие се похвали кметът на Приморско Иван Гайков. При извършена проверка днес на язовир "Ясна поляна", който осигурява питейна вода за общините Приморско, Созопол, Царево и Средец, е установено, че водоемът е запълнен на 100% от капацитета си и дори прелива в рамките на допустимите нива.

"Подобен обем не е наблюдаван повече от десетилетие", пише Гайков в профила си във Фейсбук.

"Това ни дава основание за спокойствие, че темата с безводието по Южното Черноморие няма да бъде актуална през следващите години и можем уверено да гледаме към успешни летни сезони", добавя той.

Още: Евакуират жители на русенското село заради проблем със стената на язовира

"Наред с това изграждането на новата пречиствателна станция и новия водопровод от язовира към общините ще намали значително загубите по мрежата и ще повиши качеството на услугата", пояснява още кметът.

Кой е най-дълбокият язовир в България?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Царево Приморско Созопол Язовири язовир Южно Черноморие
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес