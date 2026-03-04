Безводие по Южното Черноморие няма да има: За пръв път от десетилетие язовир "Ясна поляна" е пълен на 100%

С добри новини за Южното Черноморие се похвали кметът на Приморско Иван Гайков. При извършена проверка днес на язовир "Ясна поляна", който осигурява питейна вода за общините Приморско, Созопол, Царево и Средец, е установено, че водоемът е запълнен на 100% от капацитета си и дори прелива в рамките на допустимите нива.

"Подобен обем не е наблюдаван повече от десетилетие", пише Гайков в профила си във Фейсбук.

"Това ни дава основание за спокойствие, че темата с безводието по Южното Черноморие няма да бъде актуална през следващите години и можем уверено да гледаме към успешни летни сезони", добавя той.

"Наред с това изграждането на новата пречиствателна станция и новия водопровод от язовира към общините ще намали значително загубите по мрежата и ще повиши качеството на услугата", пояснява още кметът.

