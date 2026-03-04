Цената на петрола и войната: Финансовият министър на САЩ с първи коментар

Пазарът на суров петрол е добре снабден въпреки войната на САЩ и Израел срещу Иран, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесeнт в интервю за CNBC, предаде Ройтерс. "Пазарите на суров петрол са много добре снабдени. Има стотици милиони барели, намиращи се на танкери извън Персийския залив“, посочи Бесент и добави, че темата ще бъде адресирана многократно в официални позиции на американските власти.

Цената на петрола

Цените на петрола се повишиха с около 1 на сто в сряда, след като американско-израелските удари срещу Иран доведоха до смущения в доставките от Близкия изток. Темпът на поскъпване обаче се забави спрямо предходните сесии, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Военноморските сили на САЩ могат да ескортират търговски кораби през Ормузкия проток.

Тръмп също така посочи, че е наредил на Международната корпорация за финансиране на развитието (DFC) на САЩ да осигури застраховка срещу политически риск и финансови гаранции за морската търговия в района на Персийския залив.

"Правителството на САЩ ще се намеси и когато е подходящо и ако се наложи, Военноморските сили на САЩ ще осигурят безопасно преминаване през протока за петролните танкери“, потвърди и Бесент.

