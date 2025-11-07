Илон Мъск си уреди най-голямата корпоративна заплата в историята

Акционерите на американския производител на електромобили Tesla одобриха предложението за нов пакет възнаграждения на главния изпълнителен директор Илон Мъск, който може да достигне стойност до 1 трилион долара - най-голямото корпоративно заплащане в историята, предаде Ройтерс. Предложението бе подкрепено с над 75 процента от гласовете на годишното Общо събрание на компанията, проведено в завода ѝ в Остин, щата Тексас, където Мъск излезе на сцената, придружен от танцуващи роботи.

Мъск може да получи до 1 трилион долара

Според компанията гласуването е ключово за бъдещето на Tesla и за нейната оценка, която зависи от визията на милиардера да превърне производителя на автомобили в технологичен лидер в областта на изкуствения интелект и роботиката.

Мъск, който вече е най-богатият човек в света, може да получи до 1 трилион долара под формата на акции в рамките на следващото десетилетие, макар че нетната стойност след приспадане на плащанията ще бъде около 878 милиарда долара. За да получи пълния размер на възнаграждението, пазарната стойност на Tesla трябва първо да нарасне до 2 трилиона долара, а впоследствие да достигне 8,5 трилиона долара.

Постигането на всяка оперативна цел и съответен етап в пазарната оценка носи на Мъск 1 процент от акциите на компанията. Ако реализира всички цели, той ще получи общо 12 процента от капитала на Tesla. Според Борда на директорите стойността на пакета може да се колебае в зависимост от цената на акциите, като част от сумата може да бъде заплатена в брой или чрез намален брой акции.

Бордът предупреди, че Мъск може да напусне компанията, ако предложението не бъде одобрено. Част от инвеститорите оспориха размера на пакета, определяйки го като прекомерен, но други изтъкнаха, че заложените цели гарантират полза и за акционерите.

"Това, което започваме днес, не е просто нова глава от бъдещето на Tesla, а изцяло нова книга", заяви Мъск пред акционерите. Той обяви, че през април компанията ще започне производството на двуместното роботизирано такси Cybercab, което няма волан и педали, ще представи новото поколение електрически спортни автомобили Roadster, както и че планира изграждането на "гигантска фабрика за чипове" за изкуствен интелект в партньорство с Intel.

Акционерите подкрепиха и инвестицията на Tesla в стартиращата компания на Мъск за изкуствен интелект xAI въпреки известни резерви сред големите инвеститори относно необходимостта от по-строг надзор от страна на борда.

Някои големи институционални инвеститори, включително Норвежкият суверенен фонд и прокси консултантските фирми Glass Lewis и Institutional Shareholder Services, се противопоставиха на предложението.

Въпреки това победата на Мъск беше очаквана, след като той получи право да гласува с приблизително 15 процента от акциите си, а преместването на седалището на Tesla от Делауеър в Тексас улесни приемането на пакета.