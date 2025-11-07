InterContinental Sofia блести с четири златни отличия на „World Luxury Hotel Awards“ и „World Luxury Rеѕtаurаnt Awards“ 2025

Хотелът спечели златни статуетки за бизнес настаняване, ексклузивен лукс и кулинарно майсторство

InterContinental Sofia получи поредно международно признание! Четири нови отличия от "World Luxury Hotel Awards" и "World Luxury Rеѕtаurаnt Awards" 2024 вече допълват впечатляващата колекция от престижни международни награди, затвърждавайки позицията на петзвездния хотел като еталон за ненадминато гостоприемство, безупречно качество и изискан лукс в световната хотелиерска индустрия.

Лидер в луксозния бизнес сегмент в България

На две официални церемонии в Барселона и Сингапур, емблематичният софийски хотел затвърди своята позиция в сектора, триумфирайки като „Най-добър луксозен бизнес хотел в България", а единственият по рода си Президентски апартамент на гранда, който се разпростира върху цял етаж от 460 кв.м. и разполага със спираща дъха 360 градусова гледка към града и планината Витоша, бе удостоен с титлата „Най-добър президентски апартамент в Източна Европа".

Ресторант ADOR: Кулинарен връх в България и Източна Европа

Отличното представяне на InterContinental Sofia бе допълнено и от успеха на неговия ресторант ADOR – емблематично заведения в столицата, което привлича както гостите на хотела, така и любителите на изисканата кухня със своите кулинарни шедьоври, елегантна атмосфера и безупречно обслужване. Той бе удостоен с още две престижни награди, спечелвайки призове за „Най-добър луксозен хотелски ресторант в България“ и за „Най-добра европейска кухня в Източна Европа“.

Стандарт за лукс и иновации в региона

„Тези четири златни награди са двойно признание, което потвърждава нашата стратегия. Първо, ние отново затвърждаваме позицията си на абсолютен лидер в България, печелейки приза за „Най-добър луксозен бизнес хотел“. Второ, чрез отличията за нашия Президентски апартамент и за ресторант ADOR ние доказваме, че поставяме стандарти за лукс и иновации в целия регион на Източна Европа. Това е атестат за ангажимента на целия ни екип да предоставя несравнимо хотелско и гурме изживяване“, сподели генералният мениджър на InterContinental Sofia Абубак Ену.

За World Luxury Awards

Създадени през 2006г., „World Luxury Hotel Awards" оценяват върховите постижения в индустрията на луксозните хотели, като международното признание се базира на вота както на гости, така и на експерти от туристическия бранш. Над 300 000 международни туристи участват ежегодно в избора на победителите, което прави конкурса един от най-престижните в индустрията. Хотелите се състезават в различни категории, представящи техните уникални предимства.

По подобен начин, създадените през 2015г. „World Luxury Rеѕtаurаnt Awards" отличават изключителните постижения в ресторантьорския бизнес чрез вота на над 100 000 международни ценители на кулинарното изкуство.

За InterContinental Sofia

Петзвездният InterContinental Sofia e част от InterContinental Hotels Group (IHG®) – водеща компания в хотелиерската индустрия, с повече от 6 000 хотела в над 100 страни. Хотелът е собственост на водещата инвестиционна компания „Галакси Инвестмънт Груп“. Той предлага неповторимо изживяване и спиращи дъха гледки към Св. Александър Невски и Витоша.