Китай определи сделката със САЩ за TikTok като печеливша за всички

Китай нарече рамковото споразумение със САЩ, постигнато в Мадрид за преминаването на собствеността върху приложението за кратки видеа TikTok под контрола на американски инвеститори, "печелившо за всички" и обяви, че ще прегледа въпросите, свързани с износа на технологии и лицензирането на интелектуална собственост, съобщи държавният вестник "Женмин жибао", цитиран от Ройтерс.

Очаква се президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Китай Си Цзинпин да обсъдят сделката в телефонен разговор в петък. Приложението TikTok има около 170 милиона потребители в САЩ, а напредъкът около смяната на собствеността му се разглежда като ключов за следващи търговски преговори между двете най-големи икономики.

По данни на Ройтерс споразумението предвижда прехвърляне на американските активи на TikTok от китайската компания ByteDance към американски инвеститори. То наподобява вариант, изготвен по-рано тази година, който бе отложен след обявяването на нови мита от страна на Вашингтон.

"Китай постигна съответния консенсус със САЩ по въпроса за TikTok, защото това се основава на принципите на взаимното уважение, мирното съвместно съществуване и печелившото сътрудничество", пише в коментар, подписан с "Гласът на Китай" – термин, който "Женмин жибао" използва, за да изразява официални позиции по външнополитически теми.

