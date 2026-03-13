Всеки четвърти служител на Kaufland е над 10 години в компанията

Точно преди 20 години, на 9 март 2006 г., Kaufland стъпва в България, откривайки първия си магазин в Пловдив. Днес компанията отбелязва две десетилетия присъствие на българския пазар не само с устойчив бизнес растеж, но и с дългосрочната ангажираност на своя екип - близо 25% от служителите работят в компанията повече от 10 години.

Към март 2006 г. в първите филиали, Централния офис в София и Централния склад на компанията работят общо 442 души. Близо една четвърт от тях или малко над 100 служители, са част от екипа на Kaufland България и днес. До края на същата година магазините на вериагата стават девет и са разположени в най-големите градове на страната – София, Пловдив, Варна, Русе и др. Днес Kaufland България е един от най-големите частни работодатели в страната с над 8000 служители и 70 хипермаркета в повече от 35 града.

Дългосрочната заетост е сред най-силните показатели за стабилността на компанията като работодател. В края на 2025 г. общо 1700 служители, или всеки четвърти в компанията, е с над 10 години стаж в нея.

Kaufland инвестира системно в развитието на своя екип, като ежегодно отделя над 350 хил. евро за обучения и програми за повишаване на квалификацията. Фокусът на работодателската стратегия на ритейлъра пада както върху професионалното развитие, така и върху грижата за физическото и психическото здраве на служителите. Вече осем поредни години Kaufland България получава сертификата Top Employer от международния независим институт Top Employers Institute. Това е доказателство за стабилните политики за управление на хора, работната среда и възможностите за развитие, които компанията предлага.

Със своята дейност веригата поддържа и близо 50 000 работни места чрез партньори, доставчици, производители и наематели. За 20 години присъствие в България Kaufland е изплатила близо 1 млрд. евро под формата на възнаграждения, допринасяйки съществено за икономическата стабилност в регионите, в които оперира.

Две десетилетия след откриването на първия магазин в Пловдив, Kaufland продължава да се развива като един от най-значимите работодатели в страната, поставяйки хората в центъра на своята бизнес стратегия.