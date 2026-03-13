Брус Дикинсън: Хеви метълът е в душата му, но бизнесът е в кръвта му

За повечето от нас фронтменът на Iron Maiden - Брус Дикинсън, е един дребничък и абсолютно луд хеви метъл бог, който не пести сили на сцената и вече десетилетия наред "възпитава" нови и нови поколения в праведната музика. Зад този образ обаче стои успешен бизнесмен, хванал множество и най-различни "дини" под мишница. И макар меломаните да го познават като певец, светът на бизнеса го вижда като предприемач и лидер, който знае как да създава успешни брандове и да развива себе си като продукт.

Любопитството ни около Iron Maiden и Брус Дикинсън расте постоянно, защото вече нямаме търпение да ги видим и слушаме отново на живо на 26 май на Национален стадион "Васил Левски" по покана на Fest Team. Тогава ще сме под безкомпромисното влияние на музиката и вечните хитове на британската група, но сега ще обърна малко повече внимание на бизнес нюха на Дикинсън и усета му за самоусъвършенстване.

Може да се каже, че Брус Дикинсън е всестранно развита личност, но все пак предприемаческият му устрем е концентриран основно в авиацията. В свои интервюта Брус споделя, че още в ученическите си години прави първите си бизнес крачки: "Едно от първите ми начинания беше, когато бях на девет години. Забелязах, че в училище има недостиг на моливи, затова стартирах инициативата "Rent-a-Pencil". Но допуснах фундаментална грешка. Всички крадяха моливите ми".

Това фиаско очевидно не го отказва и през годините Брус не просто пробва нови неща, но съумява да става все по-добър в това, което прави. И неслучайно в световните бизнес медии го описват не като известна личност, която се чуди в какво да инвестира, а като сериозен предприемач, който по стечение на обстоятелствата е и рок звезда.

Брус в облаците

Брус Дикинсън е основател на компанията Caerdav (първоначално се казва Cardiff Aviation). Базирана в Сейнт Атан, Южен Уелс, компанията се стреми да бъде най-добрият доставчик на услуги за поддръжка на въздухоплавателни средства като една от малкото наистина независими, напълно одобрени и сертифицирани MRO организации в Обединеното кралство.

Caerdav работи чрез модерното съоръжение за техническо обслужване и ремонт Twin Peaks и разполага с екип от висококвалифицирани техници и инженери, всички сертифицирани да извършват основни дейности по техническо обслужване на различни самолети, включително Boeing 737 и семейството Airbus A320.

Вокалистът на Iron Maiden в пилотската кабина на най-големия HAV на Airlander; снимка: Getty Images

Брус Дикинсън е и основен инвеститор в компанията Airlander, която произвежда хибридни превозни средства, работещи със сгъстен въздух, наричани най-често HAV от Hybrid Air Vehicles. Фронтменът на Iron Maiden е и председател на Aeris Aviation - компания, дистрибутираща самолетите Eclipse 500. Освен като бизнесмен, Дикинсън работи и като маркетинг директор и пилот за компанията Astraeus Airlines, но управлява и самолета на групата - специалният Boeing 747.

Специалният самолет на Iron Maiden, с който групата пътува за турнетата си. А в пилотската кабина се разпорежда Брус; снимка: Getty Images

Освен всичко останало, Дикинсън участва в разработването на първия ядлив дрон Pouncer, който е предназначен за доставка на хуманитарна помощ. Освен продуктите, които може да пренася и да доставя до нуждаещи се, корпусът на самия дрон може да бъде изяден, в случай на спешност.

Брус на земята

Като изключим искрената му любов към авиацията, Брус Дикинсън се труди здраво и на земята. Едно от постиженията му извън музиката, до което са се докоснали и много българи, е бирата Trooper, създадена в колаборация с пивоварната Robinsons. Ето как е описано пивото в сайта на пивоварната: "Trooper е британска бира от висок клас, вдъхновена от Iron Maiden и произведена ръчно в пивоварната Robinsons Brewery. Малцовият вкус и цитрусовите нотки на уникалната смес от хмел Bobek, Goldings и Cascade придават на тази тъмнозлатиста бира лек аромат на лимон. Trooper е кръстена на песента на Iron Maiden, която от своя страна е вдъхновена от прочутата "Атака на Леката бригада". Като истински любител на ейла, вокалистът на групата Брус Дикинсън е помогнал за разработването на бира с истинска дълбочина на характера."

Брус Дикинсън гордо показва бирата Trooper; снимка: Getty Images

Вокалистът на Iron Maiden е и писател. По време на турнето на групата през 1986–1987 г. и след развода си, Дикинсън започва да пише първата си книга. Вдъхновен от романите на Том Шарп, както и от Biggles и Penthouse, той създава "The Adventures of Lord Iffy Boatrace", която "Kerrang!" описва като "сатиричен удар по фетишизма сред висшите класи" и чийто главен герой е британски земевладелец "полутравестит".

След завършването ѝ Дикинсън се обръща към Sidgwick & Jackson, които, според Дикинсън, се съгласяват да публикуват книгата, без да я прочетат, единствено въз основа на продажбите на албумите на Iron Maiden. Издаден през 1990 г., романът продава повече от 40 000 копия почти веднага. Поради голямото търсене Sidgwick & Jackson молят Дикинсън да напише продължение, което се превръща в "The Missionary Position" от 1992 г. - сатира на телевизионния евангелизъм. Няма публикувани допълнения към поредицата, въпреки че Дикинсън написва първите 60 страници на предисторията, която се развива по време на "ученическите години на Лорд Ифи", но казва, че я сметнал за боклук, не му се сторила забавна и я изхвърлил.

По време на кинофестивала в Кан през 2008 г. екипът на филма "Chemical Wedding" представя продукцията, чийто съсценарист е Брус Дикинсън, снимка: Getty Images

Дикинсън се занимава и с писане на сценарии. Той е съавтор на "Chemical Wedding" заедно с режисьора Джулиан Дойл. Филмът, в който Дикинсън играе няколко малки камео роли и композира саундтрака, излиза през 2008 г. и е с участието на Саймън Калоу.

На 15 октомври 2015 г. HarperCollins и Dey Street обявяват, че ще публикуват мемоарите на Дикинсън "What Does This Button Do", които излизат на 19 октомври 2017 г.

Друга важна мисия на Брус Дикинсън е да бъде мотивационен лектор, макар че каква по-добра мотивация може да има от това да си пуснеш легендарните парчета на Iron Maiden с неговия специфичен глас. Всъщност има по-добра - да ги чуеш на живо в България на 26 май на Национален стадион "Васил Левски" в столицата, когато рамо до рамо ще застанат хора с всякакви професии, начинания и идеи, но за няколко часа ще се превърнат просто в най-искрени меломани.