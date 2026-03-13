Турски кораб е минал през Ормузкия проток

Турски кораб е преминал през Ормузкия проток, след като Анкара е получила разрешение от Техеран.

Това съобщи турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, предаде Ройтерс.

14 турски кораба остават са блокирани

Уралоглу заяви, че Турция е обявила предупреждение за сигурност на най-високо ниво за пролива и е продължила контактите си с висши ирански представители относно ситуацията с останалите турски кораби там.

"Там има 15 турски кораби. Получихме разрешение от иранските власти за един от тях, който беше използвал иранско пристанище", заяви Уралоглу.

В района са блокирани и 6 турски круизни кораба. "6 от корабите ни са круизни и те чакат заедно с пътниците си", добави турският министър.

Иран обави, че ще пусне корабите на някои държави

"Иран е разрешил на кораби от определени страни да преминават през Ормузкия проток, въпреки че водният път остава до голяма степен затворен на фона на войната със САЩ и Израел", заяви заместник-министърът на външните работи на Иран Маджид Тахт-Раванчи.

"Някои държави вече са разговаряли с нас за преминаване през пролива и ние сътрудничим с тях", заяви Тахт-Раванчи по време на интервю за АФП в Техеран.

Източник: Getty Images

"Що се отнася до Иран, ние смятаме, че страните, които се присъединиха към агресията, не трябва да се възползват от безопасно преминаване през Ормузкия проток", допълни още той.

Важността на Ормузкия проток

Ормузкият проток е тесен морски проход, свързващ Персийския залив с Оманския залив и по-широкия Индийски океан. Той е един от най-важните маршрути за световен енергиен транспорт, като значителен дял от световните морски доставки на петрол преминават през канала всеки ден.

Поради стратегическото му значение, всяко прекъсване на движението в пролива може бързо да повлияе на световните енергийни пазари и корабните маршрути.

По време на периоди на конфликти в региона, напрежението около водния път често е пораждало опасения относно безопасността на търговските кораби и стабилността на енергийните доставки.