Бивш ас на ЦСКА: „Различаваме се от Левски, винаги излизаме за победа“

Един от любимците на феновете на ЦСКА – бивш нападател и администратор на клуба, даде интервю пред колегите от „Мач Телеграф“, в което се заяде с Левски. Става въпрос за Стойко Сакалиев. Той припомни срещата между „сините“ и Лудогорец преди три години. Тя беше в подобен етап от сезона. Сакалиев намекна, че Левски не е дал всичко от себе си в мача. В крайна сметка ЦСКА не успя да спечели титлата тогава. Именно това бившият нападател посочи като основната разлика между „червените“ и „сините“ – желанието за победа.

Стойчо Сакалиев: „Винаги отборът на ЦСКА е излизал за победа“

Ето какво каза Стойко Сакалиев: „Ние по това се различаваме от Левски, че сме на 100% във всеки един мач. Не ми се връща към онзи двубой между Лудогорец и Левски. Винаги отборът на ЦСКА е излизал за победа, това е заложено в подсъзнанието на „червените“. Затова и сме имали такива сериозни успехи в България и Европа. Говоря като фен на ЦСКА, защото аз цял живот съм част от този клуб.

„На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава“

Смятам, че за този мач Христо Янев трябва да намери правилните 11 и да победи Лудогорец в Разград. Идват и мачове за Купата срещу този съперник, а той е сериозен дразнител. На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец. За Купата срещите ще са различни от този, там са два мача, имаш възможност да се поправиш. Левски е на 13 точки от нас, но има още много мачове до края. Виждам, че „сините“ вече се считат за сигурни шампиони, което ме учудва.

Ами, ако загубят всички мачове срещу ЦСКА Лудогорец до края, а и направят грешки срещу ЦСКА 1948 в четворката… Може би на мнозина им се струва лудост това, което говоря, но и никой не е вярвал едно време, че и Наполеон ще завладее целия свят, но го е направил“.

