Не знам какво гласувахме за "Лукойл", искам да видя Държавен вестник: Атанас Атанасов каза очевидното

Толкова години нямаше никакво отношение на службите към този руски анклав, сега какво точно правят, не знам – чета в медиите. За национализация още е рано да се говори. Това заяви лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов след като отчете, че днес е 10 ноември, а сме изправени пред перспективата България да се връща към практики, заради които свалихме комунистическия режим – Още: Окончателно: Управляващите приеха набързо национализацията на активите на "Лукойл"

"Хаотични действия, не мога да разбера какво правят" - така Атанасов коментира новия закон, с който се постави рамка с особен управител за бъдеще, в което оперативното управление на „Лукойл Нефтохим“ се поема де факто от държавата. Самият Атанасов заяви, че не знае какво пише в новия закон и чака Държавен вестник, за да го види. Този хаос добре се видя на 7 ноември: "Стана голяма бъркотия, ще видим какво излезе накрая" - лидерът на ДСБ така описа ситуацията, защото на хартия бяха внесени два проекта и никой не ги видя предварително да ги обмисли.

Не знам дали се гласува да няма съдебен контрол върху решенията на особения управител - "искам да видя какво пише в Държавен вестник, казвам ви откровено", продължи Атанасов пред БНТ. Заради случилото се Атанасов видя елементи на авторитаризъм в сегашното управление на България – Още: "Лукойл Нефтохим": Време е да защитим руснаците, за да не станем като тях

Депутатът настоя, че въпросът с "Лукойл" отдавна е трябвало да бъде решен, след като в Германия и Италия има примери как се прави. Той напомни – особеният управител може да не е човек, може да е фирма. Атанасов попита риторично дали можем да имаме доверие на местен олигарх да поеме "Лукойл" и каза – защо да не консултираме с американците кой да е особен управител. Той поиска управлението да се поеме от западна фирма, евентуално свързана с някой петролен гигант като "Шел" и BP. Има доста сериозни слухове, че BP има интерес към бургаската рафинерия.

Атанасов се съгласи, че предвид сега известното за закона рисковете да ни осъди Русия е огромен. "Важните решения се вземат от алтернативния център на властта, като се изземват правомощия на Министерския съвет", подчерта той, визирайки "кабинета на Бойко Борисов" – Още: Илиян Василев: Хората на Пеевски нарочно правят закон за "Лукойл", за да ни осъди Русия за милиарди

"Получих за задача да сезирам НАТО, че България не противодейства на руските операции", каза още лидерът на ДСБ. Той посочи за пример санитарно-охранителната (вододайната) зона на язовир "Искър". По думите му, НАТО можело да провери защо ДАНС бездейства: Атанасов: Русия незаконно владее имот на язовир "Искър", ДАНС бездейства

Бюджет 2026

Атанас Атанасов видя рискове от фалити заради проектобюджета, но изрично заяви, че още няма никакво съгласие по този проект. "Като няма пари, ще стегнеш колана, а не да раздаваш", настоя той.

"Напоследък той (Ивайло Мирчев) показва доста странни възможности да получава информация" - така Атанасов коментира твърдение на колегата си Ивайло Мирчев, че Делян Пеевски държи 135 депутати в този парламент чрез директни зависимости. Атанасов добави, че щял да говори с Мирчев и не призна хора от неговата партия да са в този предполагаем кюп.