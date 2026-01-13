По над половин милион евро загуба за АЕЦ "Козлодуй" заради лош ремонт - да или не? Въпроси към АЯР

Какъв контрол упражнява Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) върху АЕЦ Козлодуй и конкретно заради два технически проблема от декември месец, 2025 година. Въпросът е само един от общо 7, които д-р Петър Кърджилов, член на управителния борд на Nuclear Transparency Watch. Кърджилов е познат и като пиар на Десислава Иванчева в самия край на периода, в който беше кметица на район "Младост", точно преди да започне дългата правосъдна сага с нея.

Повечето въпроси касаят необходимостта от смяна на предпазни елементи – мембрани, част от втори контур на блока (паротурбинната установка), осигуряващи безопасността. Причината за питанията – кой всъщност и при какви условия е смянял въпросните елементи? Има данни, че това е Атоменергоремонт" АД, като това поставя на дневен ред въпроса има ли връзка с Христо Ковачки. Затова и д-р Кърджилов пита защо не са поставени оригинални мембрани, съгласувано ли е техническото решение за това със завода-производител и утвърдено ли е от АЯР, доказано ли е с тестове, че алтернативните мембрани могат да осигурят безопасността на сепаратор-паропрегревателя – ОЩЕ:

Д-р Кърджилов обръща внимание и, че Шести блок на АЕЦ-а ни работи с по-ниска мощност от Пети блок. Заради това столичният общински съветник Борис Бонев прави сметка, че на ден АЕЦ-ът губи по 530 000 евро - ОЩЕ: Борис Бонев: Последните две аварии и спирания на 6-ти блок в АЕЦ "Козлодуй" не са случайни. Малко преди пускането на материала, според официалния сайт на ядрената централа ситуацията е следната:

Най-важният въпрос относно информираността: "Моля да ни предоставите всички налични документи по случая с повредените мембрани на сепаратор-паропрегревателя на турбината на Блок 6, включително официален доклад от АЕЦ "Козлодуй", както и докумените относно произхода на тези последователно повредени елементи от безопасността". Д-р Кърджилов добавя и: "Агенцията за ядрено регулиране дължи на обществото подробен коментар, анализ и препоръки за безопасност относно случващото се в АЕЦ "Козлодуй".