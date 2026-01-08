Лайфстайл:

Ударът е по Русия: Данни кой е собственикът на задържания от САЩ танкер "Marinera"

08 януари 2026, 13:10 часа 484 прочитания 0 коментара
Ударът е по Русия: Данни кой е собственикът на задържания от САЩ танкер "Marinera"

Петролният танкер "Marinera" (предишното му име беше "Bella 1"), който беше задържан от САЩ в Атлантическия океан, на около 200-300 километра южно от Исландия, принадлежи на руската компания "Burevestmarine". Директор и едноличен собственик е Иля Бугай, бизнесмен от анексирания през 2014 година незаконно от Руската федерация украински полуостров Крим. Това твърди руското опозиционно издание "Новая газета Европа", което се позовава на данни от Международната морска организация (IMO) и Единния държавен регистър на юридическите лица в Русия.

Още:С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"

Компанията е регистрирана в Рязан само преди шест месеца, но обявите за работа показват, че тя наистина е работила в сектора на морския транспорт.

От 2018 г. Бугай е и главен изпълнителен директор на "Руснафтахимгандал", компания, търгуваща с петролни продукти. През 2020 г. приходите ѝ достигат около 4 милиарда рубли, но по-късно рязко спадат и до 2024 г. компанията вече отчита загуба.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Белият дом заяви, че Marinera е част от "сенчестия флот" на Венецуела и е била използвана за транспортиране на петрол в заобикаляне на американските санкции. Танкерът е спрян и "арестуван" по заповед на американски федерален съд и Вашингтон заяви, че се очаква екипажът да бъде съден - казаха го както говорителката на Белия дом Каролайн Левит, така и главният прокурор на САЩ и американски правосъден министър Памела Бонди - Още: САЩ се готвят да съдят руснаци от задържания танкер Marinera и ще се разпоредят с 30-50 млн. барела венецуелски петрол (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
санкции Русия война Венецуела танкер Marinera танкер Bella 1 петрол Венецуела
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес