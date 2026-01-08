Ударът е по Русия: Данни кой е собственикът на задържания от САЩ танкер "Marinera"

Петролният танкер "Marinera" (предишното му име беше "Bella 1"), който беше задържан от САЩ в Атлантическия океан, на около 200-300 километра южно от Исландия, принадлежи на руската компания "Burevestmarine". Директор и едноличен собственик е Иля Бугай, бизнесмен от анексирания през 2014 година незаконно от Руската федерация украински полуостров Крим. Това твърди руското опозиционно издание "Новая газета Европа", което се позовава на данни от Международната морска организация (IMO) и Единния държавен регистър на юридическите лица в Русия.

Компанията е регистрирана в Рязан само преди шест месеца, но обявите за работа показват, че тя наистина е работила в сектора на морския транспорт.

От 2018 г. Бугай е и главен изпълнителен директор на "Руснафтахимгандал", компания, търгуваща с петролни продукти. През 2020 г. приходите ѝ достигат около 4 милиарда рубли, но по-късно рязко спадат и до 2024 г. компанията вече отчита загуба.

Footage of the USCGC Munro (WMSL-755), a Legend-class cutter with the U.S. Coast Guard, alongside the Russian-flagged Iranian-linked oil tanker, Marinera, during this morning’s operation to board and seize the vessel in the Northern Atlantic. pic.twitter.com/vLv7BlwW7K — OSINTdefender (@sentdefender) January 8, 2026

Белият дом заяви, че Marinera е част от "сенчестия флот" на Венецуела и е била използвана за транспортиране на петрол в заобикаляне на американските санкции. Танкерът е спрян и "арестуван" по заповед на американски федерален съд и Вашингтон заяви, че се очаква екипажът да бъде съден - казаха го както говорителката на Белия дом Каролайн Левит, така и главният прокурор на САЩ и американски правосъден министър Памела Бонди - Още: САЩ се готвят да съдят руснаци от задържания танкер Marinera и ще се разпоредят с 30-50 млн. барела венецуелски петрол (ВИДЕО)