Турция ще прави 8 мегапроекта с Rolls-Royce

Турция ще прави 8 мегапроекта с британска марка Rolls-Royce, известна с луксозни автомобили и аерокосмически двигатели, съобщи турската Анадолска агенция. Стартирани са 8 мега проекта, включително най-големият център за поддръжка на широкофюзелажни самолетни двигатели в Европа, най-голямото съоръжение за кетъринг по време на полет в света и най-големият терминал за въздушни товари в света в сътрудничество с Rolls-Royce, пише още турската агенция.

„Чрез сътрудничеството ни с Rolls-Royce ще се превърнем в най-големия център за поддръжка на широкофюзелажни самолетни двигатели в Европа. Очакваме нашето съоръжение да достигне годишен капацитет за поддръжка на двигатели от 200, генерирайки 1,5 милиарда долара годишни приходи за Turkish Airlines“, бяви турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу по време на церемонията по първа копка в Истанбул.

Ползите за Турция

Уралоглу посочи, че благодарение на специална концесия от Rolls-Royce, високотехнологични ремонти могат да се извършват в Турция, като подчерта, че тези ремонти ще генерират над 2,5 милиарда долара допълнителни приходи в рамките на 22 години.

Проектът ще създаде общо 1000 нови работни места, включително над 900 квалифицирани технически служители, и тази заетост ще увеличи квалифицираната работна сила в авиационния сектор на Турция и ще предостави на младите хора опит на световно ниво, според Уралоглу.

„Тези инвестиции не са просто съоръжения; те са осезаеми символи на решителното издигане на Турция като лидер в световната авиация, инерцията, която тя добавя към нашата икономика, и нашата визия за бъдещето. Както знаете, нашата страна има едно от най-изгодните географски местоположения в света, стратегически разположена в средата на афро-евразийската география, тоест между континентите Азия, Европа и Африка, известни като сушите на Стария свят“, каза той. ОЩЕ: Турция и шест държави от Азия създадоха търговски коридор, който заобикаля Русия