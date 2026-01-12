Най-голямата американска петролна компания вбеси Тръмп заради Венецуела (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп влезе в пряк сблъсък с най-голямата американска петролна компания Exxon Mobil, след като гигантът изобщо не се трогна от грандиозните възжделения на милиардера за Венецуела и петрола ѝ. По-точно - Exxon счита, че Венецуела не е подходящо място за инвестиции, след като досега два пъти активи на американската компания в латиноамериканската държава са били национализирани.

Тръмп се разгневи на това отношение и на свой ред заплаши да блокира инвестициите на Exxon Mobil във Венецуела - доста интересен подход, след като американската компания така или иначе не гори от желание да го прави.

Reuters посочва, че главният изпълнителен директор на Exxon Дарън Уудс е казал на Тръмп, че Венецуела ще трябва да промени законите си, преди да може да се превърне в привлекателна инвестиционна възможност. Уудс го е заявил по време на срещата на Тръмп на 9 януари с най-малко 17 други ръководители на петролни компании, като е поискал гаранции за сигурност, за да се върне Exxon в латиноамериканската държава. "Два пъти ни бяха конфискувани активи там и можете да си представите, че повторното влизане за трети път би изисквало някои доста съществени промени от това, което сме виждали исторически тук", каза Уудс на Тръмп. Тръмп призова групата петролни компании, с които се срещна, да похарчи 100 милиарда долара за съживяване на петролната индустрия на Венецуела на среща по-малко от седмица след като американските сили заловиха и свалиха от власт венецуелския диктатор Николас Мадуро.

Още: Основният купувач на венецуелски петрол по времето на Мадуро е бил Китай: Какво спечели Пекин

Скептичните забележки на Уудс бързо се превърнаха в доминираща тема, подкопавайки надеждите на Белия дом да набере инерция от ангажимента си с най-видните ръководители на петролни компании в света. "Не ми хареса реакцията на Exxon. Вероятно ще съм склонен да не включвам Exxon. Не ми хареса реакцията им. Придават си много важност", каза Тръмп пред репортери в самолета Air Force One на път за Вашингтон.

Trump on Venezuela:



I didn’t like Exxon’s response. You know, we have so many that wanted to come in.



I’d probably be inclined to keep Exxon out. I didn’t like their response. They’re playing too cute. pic.twitter.com/iwVFG6nHF1 — Clash Report (@clashreport) January 12, 2026

Exxon, ConocoPhillips (COP.N) и Chevron (CVX.N), трите най-големи производители на петрол в САЩ, бяха в продължение на десетилетия най-значимите партньори на венецуелската държавна петролна компания PDVSA. Правителството на покойния венецуелски лидер Уго Чавес национализира индустрията между 2004 и 2007 г. и докато Chevron договаряше сделки за партньорство с PDVSA, ConocoPhillips и Exxon напуснаха страната и заведоха арбитражни дела малко след това. Според съдебни решения по тях Венецуела сега дължи над 13 милиарда долара колективно на ConocoPhillips и Exxon за експроприациите.

Още: Тръмп превъртя играта: С парите от своя петрол Венецуела ще купува само стоки от САЩ