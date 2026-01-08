Спорт:

08 януари 2026, 07:46 часа 638 прочитания 0 коментара
"Шеврон" ли ще купи "Лукойл" и каква е търговската логика: Мартин Владимиров коментира

Американската компания „Шеврон“ вече е в консорциум с „Лукойл“ за добив на петрол и нефт. Има търговска логика в желанието на „Шеврон“ да придобие активите на „Лукойл“. „Шеврон“ е партньор на „Лукойл“ и руската страна няма много голям избор – ще е много по-лесно да се завърши такава сделка чисто финансов и логистично.

Това заяви енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров пред БНТ за новите фаворити за придобиване на „Лукойл“ – „Шеврон“ и „Куантум“. Още: Chevron и Quantum влизат в битката за активите на "Лукойл"

Ще се стигне ли до сделка?

По думите му много е важно за „Лукойл“ да се отърве от активи, от които губи десетки милиони всеки ден.

Още: "Лукойл" нае бивш съветник на Тръмп да помага за продажбата на "Нефтохим" и другите активи в чужбина

Той посочи, че действията на САЩ са координирани с „Шеврон“. „Идеята е, че поне отвън сделка за „Лукойл“ може да се осъществи“, коментира Мартин Владимиров.

Според него, ако се стигне до продажбата на „Лукойл“, ще трябва да се махне и особеният търговски управител от рафинерията.

Мартин Владимиров изтъкна, че ще е добра новина, ако активите на „Лукойл“ попаднат в геостратегически партньор на България – САЩ в лицето на „Шеврон“.

Още: САЩ дадоха нов срок на "Лукойл" да продаде рафинерията в Бургас и всичките си активи извън Русия

