Енергиен гигант не планира завръщане във Венецуела

07 януари 2026, 15:14 часа 317 прочитания 0 коментара
Енергийният гигант Еquinor не планира завръщане във Венецуела, след като напусна южноамериканската страна в началото на това десетилетие. Това заяви пред Ройтерс изпълнителният директор на норвежката петролна и газова компания. "В момента завърщане във Венецуела не е на дневен ред. Изтеглихме се от страната, защото искахме да пренасочим капитал", обясни Андерс Опедал за агенцията в кулоарите на бизнес конференция.

25 години във Венецуела

Equinor навлезе в петролната и газова индустрия на Венецуела в средата на 90-те години на миналия век, инвестирайки милиарди долари и определяйки страната като основна част от своята дейност, но в крайна сметка се оттегли след около 25 години.

Увеличаването на добива на суров петрол от Венецуела, която разполага с най-големите петролни запаси в света, е основна цел за президента на САЩ Доналд Тръмп, след като американските сили заловиха лидера на страната Николас Мадуро.

Тръмп планира да се срещне с ръководители на американски петролни компании в края на седмицата, за да обсъдят начини за съживяване на разклатения петролен сектор на Венецуела, съобщиха източници на Ройтерс, запознати с въпроса.

Ръководителят на Equinor обаче отбеляза, че възстановяването на петролната индустрия на Венецуела за по-голям добив на т.нар. "тежък суров петрол" в страната ще изисква огромни инвестиции.

Пламен Иванов
Норвегия Венецуела петрол петролни компании Equinor
