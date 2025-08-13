Правителството даде глътка въздух на "Булгаргаз" ЕАД. Това се случи след като кабинетът одобри изменение на условията за предоставяне на заем на дружеството за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства. За целта ще бъде сключено допълнително споразумение към вече съществуващия договор между Министерството на енергетиката и „Булгаргаз” ЕАД. Една от основните цели на допълнителното споразумение е да се увеличи срока на договора с 3 години, в това число и гратисния период за връщане на главницата по заема.

„Булгаргаз" ЕАД е със 100 на сто държавно участие в капитала, с предмет на дейност обществена доставка, търговия с природен газ и други.

Загубите за "Булгаргаз" след "Боташ"

Припомняме, че през април енергийният министър Жечо Станков бе притеснен за финансовото състояние на "Булгаргаз", което по думите му към онзи момент беше "много тежко". Една от причините за това е договорът с "Боташ", а другата е неплатените сметки от страна на "Топлофикация" - София.

Министърът на енергетиката Жечо Станков представи и информация от времето на кабинета "Борисов" 3, когато той беше заместник-министър на енергетиката. По думите му всичко, натрупано като финансов капитал и средства по сметките на "Булгаргаз" в периода от 2015 до 2021 година в последните четири години е стопено.

"2021 г. дружеството беше на печалба над 60 милиона лева. Още следващата година заради действията, които бяха предприемани от следващите управляващи, дружеството започна да трупа загуба в рамките на 93 милиона лева, следващатга година 60 милиона лева, по-следващата 270 милиона лева", коментира през април Станков. ОЩЕ: Ще фалира ли "Булгаргаз" заради "Боташ" и "Топлофикация"? Енергийният министър е притеснен