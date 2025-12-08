ЕК: Meta ще предлага по-малко персонализирани реклами в Европейския съюз

Компаниятa майка на Facebook и Instagram - Meta Platforms се е ангажирала да предостави на потребителите на двете социални мрежи в Европейския съюз избор относно персонализираните реклами, за да е в съответствие с изискванията на Акта за цифровите пазари (DMA). Това съобщи Европейската комисия (ЕК), цитирана от Ройтерс. Новите опции ще бъдат въведени в ЕС още през януари 2026 г.

Реален избор за потребителите

Така за първи път Meta ще предостави реален избор за потребителите. Те ще могат или да се съгласят с пълно споделяне на лични данни и да получават напълно персонализирана реклама, или да изберат ограничено споделяне и съответно да виждат реклами с по-слаба степен на персонализация.

Още: ЕК започва разследване срещу Meta заради изкуствен интелект

През месец април тази година ЕК установи, че Meta е нарушила задълженията си по DMA, след като компанията поиска от потребителите или да дадат съгласие за използването на личните им данни, или да платят абонаментна такса, което доведе до "тесен диалог" между технологичния гигант и Комисията.

След като новата политика бъде въведена от 2026 г., Комисията ще потърси отново обратна връзка от заинтересованите страни относно нейната ефективност.

Край на Facebook и Instagram за потребители под 16 години: Meta ги премахва в Австралия