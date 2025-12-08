Тръмп може да спре мегасделката между Netflix и Warner Bros.

Планираното придобиване на Warner Bros. Discovery от Netflix за 72 млрд. долара се очертава като едно от най-спорните събития в глобалната развлекателна индустрия. Сделката може да създаде най-големия стрийминг гигант в света – но пред нея изниква сериозна пречка - позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В неделя вечер, на червения килим на Kennedy Center Honors, Тръмп заяви, че сливането на двете компании може да представлява проблем заради огромния пазарен дял на бъдещия обединен гигант.

"Netflix имат много голям пазарен дял, и когато придобият Warner Bros, този дял скача много. Това без съмнение може да е проблем", каза президентът. Той потвърди, че наскоро се е срещнал с главния изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос, когото определи като "фантастичен човек", но подчерта, че лично ще участва в оценката на сделката: "Това трябва да мине през процес. Ще видим какво ще се случи. Но пазарният дял е голям - може да се окаже проблем."

Пазарни трусове

Коментарите на президента незабавно се отразиха върху прогнозите за успешното приключване на сделката. На платформата Polymarket вероятността Netflix да финализира придобиването до края на 2026 г. се срина от около 60% на 23%. Акциите на Warner Bros. се повишиха с 1%, докато тези на Netflix паднаха с 1.4%.

В САЩ Министерството на правосъдието ще провежда детайлен антимонополен преглед. Според експерти обединената компания може да надхвърли критичния праг от 30% пазарен дял – фактор, който традиционно се разглежда като индикатор за господстващо положение.

Netflix планира да възрази, че пазарът трябва да включва не само стрийминг услуги, но и платформи като YouTube и TikTok, което би намалило относителния му дял.

Холивуд на нокти

Реакциите в развлекателната индустрия са бурни. Много от най-влиятелните имена в Холивуд се противопоставят на сделката.

87-годишната актриса Джейн Фонда публикува отворено писмо, предупреждавайки, че "консолидация от подобен мащаб ще е катастрофална за индустрията, основана на свободата на изразяване". Според нея сделката застрашава творците, работните места и независимата медийна среда, а държавната власт "се възползва от корпоративните сливания за политически натиск и цензура".

Режисьорът Кристофър Нолан е поискал спешна среща с ръководството на Netflix заради сделката.

Гилдията на сценаристите в Америка обяви категорично, че е против, като заяви: "Най-голямата световна компания за стрийминг поглъща един от най-големите си конкуренти – антимонополното законодателство е създадено, за да не допуска това." Според тях последиците ще включват "ликвидиране на работни места, натиск върху възнагражденията, по-лоши условия за работещите, повишаване на цените и намаляване на разнообразието на съдържанието".

"Това сливане трябва да бъде блокирано", категорични са сценаристите.

Политически измерения

Решението на Warner Bros. да предпочете Netflix пред Paramount Skydance Corp. също буди политически реакции. Paramount е подкрепяна от милиардера Лари Елисън, който е с дългогодишни връзки с Тръмп. Придобиването на Paramount, финализирано през август, беше публично приветствано от президента.

Сделката Netflix–Warner Bros., която ще създаде стрийминг колос с около 450 млн. абонати, вече среща критики от представители и на двете американски партии, включително републиканеца Дарел Айса и демократката Елизабет Уорън.

Регулаторите в Европейския съюз и Великобритания също подготвят интензивни проверки. В британския парламент Лучиана Бърджър попита официално как правителството възнамерява да гарантира конкуренцията и защита на потребителите, ако сделката бъде одобрена.

Какво предстои?

Netflix твърди, че сливането ще доведе до по-ниски разходи за съдържание, интегрирани технологии и по-достъпни абонаменти. Компанията ще аргументира, че над 75% от абонатите на HBO Max вече имат Netflix – което според тях показва, че услугите са допълващи се, а не преките конкуренти.