Компания, свързана с "Барселонагейт", рязко забогатя: Застраховала ли е "Лукойл Нефтохим"?

Застрахователната компания на бившия съпруг на един от "главните герои" в скандала "Барселонагейт" - Борислава Йовчева - е отчела завиден ръст в приходите си в началото на 2025 г. Става въпрос за "Европейска застрахователна компания" (ЕЗК) АД на бизнесмена Йордан Христов. От статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН) става ясно, че приходът на дружеството само от застраховки срещу пожар и други имуществени вреди за първото тримесечие на 2025 г. е 26,9 млн. лв., което надминава общия премиен приход на компанията за последните 10 години.

Компанията е застраховала "Лукойл Нефтохим"?

Новината съобщиха най-напред колегите от "Медиапул", които твърдят, че постъпленията по риска "Пожар" се дължат основно на застрахователен договор с голям корпоративен клиент - не кой да е, а "Лукойл Нефтохим". Медията цитира три независими един от друг източника, но твърдението не може да бъде потвърдено документално.

Още: Има ли достатъчно гориво и какво ще стане с "Лукойл": Енергийният министър каза

От "Европейска застрахователна компания" казват, че заради търговската и застрахователната тайна, регламентирана в закона, нямат право да разкриват информация за клиентите си. Добавили са, че лидерската позиция на дружеството в застраховането срещу пожар в началото на годината е резултат от "последователна работа, професионален подход и добре изградени партньорства".

Особеният управител на "Лукойл Нефтохим" и доскорошен ръководител на НАП Румен Спецов е обещал да провери случая, но след това е спрял да вдига телефона си.

Шефът на надзорния съвет на петролната компания Александър Величков казва, че няма информация.

В петък от Комисията за финансов надзор (КФН) са заявили, че извършена дистанционна проверка не установява ръстът в премийния приход на компанията да се дължи само на един-единствен сключен застрахователен договор. "Установява се, че ръстът на премийния приход е реализиран чрез нови застрахователни договори, предмет на обичайната дейност на дружеството", посочват от КФН пред "Медиапул" и добавят, че "не са установени отклонения в пазарното поведение на дружеството". Ако рискът по имуществената застраховка не се реализира в срока на покритието, приходът остава за застрахователната компания.

Още: "Барселонагейт" и незаконен запис: Делото по сигнала на Сарафов срещу Гешев е прекратено

Снимка: Скрийншот, "Биволъ"

Малка компания

"Европейска застрахователна компания" (ЕЗК) е една от най-малките на пазара на общото застраховане и към края на 2024 г. е имала 13 служители. Преди повече от 10 години тя работеше като здравен фонд и се казваше "Европейска здравноосигурителна каса", но през 2013 г. бе трансформирана в застраховател. Сред първите директори на здравния фонд преди около 15 години беше сегашният министър на здравеопазването Силви Кирилов.

Справка в Търговския регистър показва, че представители на дружеството са Йордан Христов и Георги Дормишев. Освен тях в Съвета на директорите е още Теохар Теохаров. Капиталът на "Европейската застрахователна компания" е малко над 9 милиона лева.

През 2024 г. пазарният дял на ЕЗК е 0,2%. През 2023 г., 2022 г. и 2021 г. той е 0,1%. Преди това - за известен период - пазарният дял на компанията в общото застраховане е дори по-нисък от 0,1%. Към юни 2025 г. обаче делът ѝ скача на 2%. Заедно с кредитните и гаранционните застраховки, които са основният бизнес на дружеството в последно време, общият му премиен приход към юни 2025 г. стига 46,9 млн. лв.

Още: Да си внесем разследващи от Испания и с корупцията приключваме за 24 часа

Кой е собственикът и каква е връзката с "Барселонагейт"?

Като действителен собственик на "Европейска застрахователна компания" в Търговския регистър е посочен Йордан Христов. Медийни публикации на "Капитал", BIRD.bg и "Биволъ" го свързват с приятелския кръг на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В интервю за BIRD.bg през 2020 г. обаче самият той казва, че от много години не е поддържал контакт с Борисов, макар преди да са играели тенис, а общуването с бившия вече премиер само му донесло проблеми.

Твърди се, че в разгара на скандала "Барселонагейт" Йордан Христов сключва брак с бившата манекенка Борислава Йовчева, но няколко месеца по-късно той е обявен за приключен, а впоследствие - разтрогнат и юридически. Според испанското разследване по случая Христов е имал и финансова връзка с покупките на имоти в Барселона, за които се предполага, че са ползвани от Йовчева. Впоследствие самият Христов съобщи, че разследването е прекратено.

Йордан Христов има и редица други бизнеси извън застраховането - основно в хотелиерството и туризма.

През октомври 2023 година Софийската градска прокуратура съобщи, че е прекратила основното дело за пране на пари „Барселонагейт“, в чийто център бе имот на стойност 2,9 млн. евро в каталунската столица, ползван от манекенката Борислава Йовчева: Нова глава от сагата "Барселонагейт". Прокуратурата разпитва Борислава Йовчева.

Снимка: БГНЕС

Разследващите медии „Биволъ“ и BIRD.bg цитираха част от документите, внесени в парламента от държавното обвинение, в които се говори за интимна връзка между Йовчева и Бойко Борисов. Бившият премиер категорично отрича всякакви подобни обвинения. Разследващите медии твърдяха също така, че именно той е източникът на парите за къщата в Барселона: "Биволъ": Борисов е източникът на парите за къщата в Барселона, а те са изпрани.

По-късно обаче лидерът на ГЕРБ излезе чист от съдебната сага заради липса на доказателства за извършено престъпление. Делото бе иззето от прокурора Стефан Христов, уличен в необективно разследване, и бе връчено на екип от обвинители. Прокуратурата прекрати делото месеци след като Иван Гешев бе отстранен от поста главен прокурор, а мястото му зае Борислав Сарафов: Прокуратурата не откри пране на пари в "Барселонагейт".

На 10 май 2024 г., около месец преди предсрочните парламентарни избори, Софийската градска прокуратура (СГП) е прекратила отделеното от „Барселонагейт“ досъдебно производство, което се водеше за пране на пари в Турция. Това бе последното разклонение от основното дело, по което бе поискан имунитетът на Бойко Борисов.

Още: Месец преди изборите: И последното разклонение на "Барселонагейт" вече е в историята

През март тази година обаче гражданско сдружение "БОЕЦ" направи интересно разкритие, което повдигна още въпроси по темата: Името на Бойко Борисов изскача от писмо на испанската прокуратура до "БОЕЦ" за "Барселонагейт".

По делото "Барселонагейт" показания като свидетел даде и бившият директор на "Лукойл България" Валентин Златев заради твърденията, че неговият служител Александър Чаушев е купил къщата в Испания. Златев обяви пред журналисти, че знае за случая с къщата предимно от медиите.