Невероятна сделка: Netflix купува HBO Max и Warner Bros.

Огромна сделка в света на стрийминг индустрията - Netflix придобива Warner Bros. (включително неговите филмови и телевизионни студия), HBO Max и HBO. Купувачът вече обяви официално споразумението в петък, 5 декември. Сделката е на обща стойност (включително дългове) от приблизително 82,7 милиарда долара, с капиталова стойност от 72 милиарда долара, съобщиха компаниите. Съобщението дойде след продължило седмици наддаване, в което стрийминг гигантът се състезаваше с Paramount Skydance на Дейвид Елисън и Comcast. В четвъртък вечерта излезе новината, че Netflix е започнал ексклузивни преговори с WBD (Warner Bros. Discovery) за сделка за Warner Bros. и HBO Max.

Какво ще прави Netflix с Warner Bros.?

Netflix заяви, че очаква „да запази настоящите дейности на Warner Bros. и да надгради силните му страни“, включително киноразпространението на филми. В момента Warner Bros. има сключени договори за разпространение на филмите си в кината до 2029 г.

HBO Max остава отделна услуга

В краткосрочен план Netflix даде сигнал, че ще запази HBO Max като отделна услуга, като същевременно обяви добавянето на съдържание от HBO и HBO Max към своята платформа.

„С добавянето на богатите филмови и телевизионни библиотеки и програмите на HBO и HBO Max, членовете на Netflix ще имат още по-голям избор от висококачествени заглавия“, заяви компанията. „Това също така позволява на Netflix да оптимизира плановете си за потребителите, като подобри опциите за гледане и разшири достъпа до съдържание".

Netflix заяви, че очаква да реализира икономии от 2 до 3 милиарда долара годишно до третата година след сключването на сделката с WB.

Какво следва?

Сделката се очаква да бъде финализирана в следващите 12-18 месеца, съобщиха компаниите - след предварително обявеното отделяне на телевизионното подразделение на WBD, Discovery Global, в нова публично търгувана компания. Това трябва да бъде завършено през третото тримесечие на 2026 г.

Съгласно условията на споразумението, всеки акционер на WBD ще получи 23,25 долара в брой и 4,50 долара в акции на Netflix за всяка акция на WBD, която е в обращение при приключването на сделката.

Сделката беше единодушно одобрена от съветите на директорите на Netflix и Warner Bros. Discovery. Тя е обвързана с приключването на отделянето на Discovery Global, както и с регулаторни одобрения, одобрение на сделката от акционерите на WBD и други „обичайни условия за приключване“.

Според компаниите „това придобиване обединява две пионерски компании в развлекателния бизнес, съчетавайки иновациите, глобалния обхват и най-добрите стрийминг услуги на Netflix с вековното наследство на Warner Bros. в създаването на световноизвестни истории".

Обичани франчайзи, сериали и филми като „Теорията на големия взрив“, „Сопранос“, „Игра на тронове“, „Магьосникът от Оз“ и DC Universe ще се присъединят към обширното портфолио на Netflix, включващо La Casa de Papel, „Бриджъртън“, Adolescence, Wednesday и др. Това е "изключителна развлекателна оферта за аудитории по целия свят", казват от компаниите.

В съобщението за сделката не се споменава каква роля ще има Дейвид Заслав, президент и главен изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery, след приключването на сделката. Заслав трябваше да стане главен изпълнителен директор на самостоятелното дружество Warner Bros.

Пречки пред Netflix

Netflix се сблъсква с потенциална пречка при одобряването на сделката с WB поради антитръстови проблеми – факт, който Paramount Skydance на Елисън подчерта в комуникациите си с борда на WBD в последната си оферта. Конгресменът Даръл Иса, републиканец от Калифорния, изрази тази загриженост в писмо от 13 ноември до представители на администрацията на Доналд Тръмп, в което пише, цитиран от Variety: "С над 300 милиона абонати по целия свят и огромна библиотека с съдържание, Netflix в момента разполага с безпрецедентна пазарна мощ".

Съгласно споразумението Netflix ще заплати на WBD неустойка в размер на 5,8 милиарда долара, ако сделката не бъде сключена „при определени обстоятелства, свързани с неуспешното получаване на одобрения“ или ако регулаторните органи в САЩ или на международно ниво блокират трансакцията, съобщи стрийминг платформата в документ, подаден до Комисията за ценни книжа и борси (SEC) на САЩ.

