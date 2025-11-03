Продажбата на "Лукойл": Европейската комисия прави оценка, допитва се и до България

Европейската комисия (ЕК) е в контакт с властите в България и във всички останали засегнати страни от Европейския съюз (ЕС), за да оцени цялостното въздействие от предложението за продажба на собствеността на руската компания "Лукойл" в чужбина. Това заяви днес говорител на Комисията на редовната пресконференция в Брюксел в отговор на въпроси, свързани със собствеността на рафинерията в Бургас.

На въпрос защо "Лукойл" досега не е включен в списъка със санкциите на ЕС, говорителят поясни, че европейските санкции се приемат въз основа на необходимостта от ограничаване на способностите на руската военна машина, както и с оглед на стратегическите интереси на Съюза. Той подчерта, цитиран от БТА, че за одобряването на подобни мерки е необходимо единодушие между държавите членки.

На 23 октомври САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Намерението за продажба

Три дни по-късно "Лукойл" обяви намерение да продаде международните си активи. На 30 октомври компанията съобщи, че приема предложението на търговската компания за суровини Gunvor за покупката на "Лукойл Интернешънъл", контролираща чуждестранните активи на руския петролен концерн.

Gunvor Group е мултинационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър. Представителството на компанията е в Женева. Тя има има търговски представителства и в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по целия свят.

Компанията, основана през 1997 година от руския олигарх Генадий Тимченко и шведския бизнесмен Тьорборн Тьорнквист, е четвъртият по голeмина търговец на суров петрол в света след Glencore, Vitol и Trafigura. Тимченко обаче влезе под санкции още след руското анексиране на Крим и основен акционер на Gunvor остана шведският милиардер Тьорборн Тьорнквист, дотогавашен партньор на Тимченко.