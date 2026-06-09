Професионално видео заснемане и отразяване на събития в цялата страна

Търсите надежден партньор за професионално видео заснемане на събитие, фирмено представяне, интервю, репортаж или рекламно видео? Имате нужда от сторителинг (storytelling), Reels, Shorts? Ние предлагаме цялостни услуги по фото и видео заснемане с професионална снимачна техника, екип от опитни специалисти и възможност за работа на територията на цяла България.

Професионално оборудване и качествени видео кадри

Работим с професионална снимачна техника, която гарантира висококачествени снимки и видео кадри, подходящи за телевизия, онлайн медии, социални мрежи и корпоративни канали за комуникация.

Предлагаме:

Професионално видео заснемане

Фото заснемане на събития

Видео репортажи

Платени репортажи

Интервюта и корпоративни видеа

Заснемане на продукти и услуги

Видео съдържание за социални мрежи

Видео отразяване на събития

Сторителинг

Reels

Shorts

Снимане с дрон и въздушни кадри

За по-впечатляващо представяне на вашия бизнес, събитие или локация предлагаме професионално снимане с дрон. Заснемаме висококачествени кадри с дрон, които добавят различна перспектива и създават по-въздействащо визуално съдържание.

Дрон заснемането е подходящо за:

Корпоративни събития

Строителни и инфраструктурни проекти

Хотели и туристически обекти

Недвижими имоти

Фестивали и публични събития

Екип от професионалисти

Зад всеки проект стои екип от професионалисти с опит в създаването на качествено видео съдържание.

В зависимост от проекта можем да осигурим:

Видеограф

Оператор

Фотограф

Дрон оператор

Репортер

Цялостен снимачен екип

Монтаж и постпродукция

Освен заснемане предлагаме и професионален монтаж на видеото, включително:

Подбор на кадри

Цветови корекции

Добавяне на музика и графики

Оптимизация за социални мрежи

Финални версии за уеб и телевизия

Видео репортаж и медийно отразяване

Специални ефекти

Вграждане на каш, продуктово позициониране

Превод и субтитриране

Предлагаме възможност за изготвяне на видео репортаж или платен репортаж за вашето събитие, бизнес или инициатива.

При желание на клиента съдържанието може да бъде публикувано и в един от най-посещаваните новинарски сайтове в България, което осигурява допълнителна видимост, доверие и достигане до широка аудитория.

Работим в цяла България

Независимо дали събитието е в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново или друго населено място, нашият екип може да пътува и да организира професионално видео заснемане на място.

Свържете се с нас за индивидуална оферта според мащаба на проекта и желаните услуги. Телефон за контакт -> +359878237601

Реализирани специални проекти

През годините сме реализирали десетки успешни видео и медийни проекти за компании, организации и обществени инициативи. Нашият екип създава професионални видео репортажи, бранд истории, интервюта, корпоративни представяния и специализирано съдържание, съобразено с целите на клиента и аудиторията. Част от реализираните проекти можете да разгледате тук:

Специални проекти на WebGround

Сред примерите са корпоративни представяния, социални кампании, тематични репортажи и специални медийни формати, които комбинират професионално видео заснемане, журналистически подход и широко медийно разпространение. Сайтовете в портфолиото на WebGround достигат до над 2 милиона уникални потребители месечно, което предоставя допълнителна възможност за популяризиране на съдържанието пред широка аудитория. Научете повече на: webground.bg/specialprojects.

Телефон за контакт -> +359878237601